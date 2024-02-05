瓊崖海棠綠廊 串聯河濱公園成新祕境

花蓮市明禮路擁有百年歷史60棵瓊崖海棠，樹蔭形成綠色隧道成為市區的獨特風景。但一旁的觀景平台年久失修，市公所爭取中央600萬元經費，在不傷害老樹前提下，重新塑造平台，串聯花崗街、美崙溪河濱公園，改善園內人行步道與觀景台，成為花蓮市中心新祕境。

明禮路約350公尺路段種滿百年瓊崖海棠，回顧由來，1909年日本政府慶祝台灣總督府花蓮港醫院（現為衛福部花蓮醫院）落成，種下瓊崖海棠作為行道樹，如今成為全台僅有的瓊崖海棠綠色隧道，深具地方文史意義。

花蓮市公所早期在瓊崖海棠綠色隧道旁建置故事地圖走廊，其木棧景觀平台經日曬雨淋，多處損壞及腐朽等，甚至出現白蟻侵蝕，地面更生苔濕滑，增加行人風險。

市公所去年爭取內政部600萬元經費，改造並營造周邊環境、重建觀景平台，以混凝土克服木棧道材質易腐朽的特性，延長使用年限；施工團隊為保護老樹，工程期間還特別用椰纖毯包覆樹木，驗收完成後再拆下。

除了修繕瓊崖海棠綠廊觀景平台，市公所也串聯花崗街鋪設人行步道，整修美崙溪河濱公園內老舊設施，新設步道與觀景台，整體工程歷經近半年，已於日前完工。

市長魏嘉彥表示，過去擔任議員時就與當時的市長魏嘉賢、公所團隊及縣府農業處多次會勘，很高興工程順利竣工。花蓮醫院院長林彥雄頒發感謝狀予市公所團隊，感謝積極維護醫院周邊環境建設，讓醫護人員、患者及陪病者能走出戶外，放鬆休憩。