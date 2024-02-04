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台東過年走春看這裡 海山寺特製百隻「小龍」送有緣人

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
為迎接龍年到來，今年特地製作超萌玩偶「小龍」與香客結緣。記者徐白櫻／攝影
為迎接龍年到來，今年特地製作超萌玩偶「小龍」與香客結緣。記者徐白櫻／攝影

台東海山寺新春不打烊，春節期間規畫花藝創作展、許願池、街頭藝人表演及海山市集等活動，為迎接龍年，特地製作超萌玩偶「小龍」與香客結緣，年初一限量100隻免費贈送。寺方說，新春祈福活動年初一起至元宵節結束，祝大家龍年行大運。

海山寺首次舉辦迎春祈福花展，廣場已經布置得喜氣洋洋、花團錦簇，還準備池上金城武樹、歐洲小鎮風情及巴黎鐵塔的造景背板給遊客拍照留念，廣場設置大型許願池給香客投幣敲鐘，祈求學業進步、身體健康或財源廣進。

迎春祈福花展舉辦至2月24日元宵節，過年期間舉辦海山市集。住持惟悟法師說，為迎接龍年，門口放上大隻紅龍展現新春氣息，另設計可愛小龍當信眾結緣品，因數量有限，僅在大年初一8點至9點參加「慈悲三昧水懺法會」的人才有機會獲得。

海山扶兒家園董事長識見引法師指出，台東不僅有媽祖廟、寒單爺，還有近百年歷史的海山寺，歡迎大家到海山寺走春祈福，透過宗教與藝術文化沉浸心情、安定人心。

海山寺設置新春許願池，可用銅板丟擲銅鐘祈求心願。記者徐白櫻／攝影
海山寺設置新春許願池，可用銅板丟擲銅鐘祈求心願。記者徐白櫻／攝影
海山寺春節期間規畫花藝創作展，喜氣洋洋的大紅龍盤踞在大門口。記者徐白櫻／攝影
海山寺春節期間規畫花藝創作展，喜氣洋洋的大紅龍盤踞在大門口。記者徐白櫻／攝影
為迎接龍年到來，海山寺製作超萌玩偶「小龍」與香客結緣，惟悟法師（右）及識見引法師（左）邀請大家來走春祈福。記者徐白櫻／攝影
為迎接龍年到來，海山寺製作超萌玩偶「小龍」與香客結緣，惟悟法師（右）及識見引法師（左）邀請大家來走春祈福。記者徐白櫻／攝影
海山寺設置人造風景背板，猶如置身歐洲小鎮。記者徐白櫻／攝影
海山寺設置人造風景背板，猶如置身歐洲小鎮。記者徐白櫻／攝影
海山寺設置巴黎鐵塔背板，可以拍照留念。記者徐白櫻／攝影
海山寺設置巴黎鐵塔背板，可以拍照留念。記者徐白櫻／攝影
海山寺春節期間規畫花藝創作展，營造適合遊客拍照的景點。記者徐白櫻／攝影
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元宵節 台東 龍年

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