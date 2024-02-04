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台東過年走春看這裡 海山寺特製百隻「小龍」送有緣人
台東海山寺新春不打烊，春節期間規畫花藝創作展、許願池、街頭藝人表演及海山市集等活動，為迎接龍年，特地製作超萌玩偶「小龍」與香客結緣，年初一限量100隻免費贈送。寺方說，新春祈福活動年初一起至元宵節結束，祝大家龍年行大運。
海山寺首次舉辦迎春祈福花展，廣場已經布置得喜氣洋洋、花團錦簇，還準備池上金城武樹、歐洲小鎮風情及巴黎鐵塔的造景背板給遊客拍照留念，廣場設置大型許願池給香客投幣敲鐘，祈求學業進步、身體健康或財源廣進。
迎春祈福花展舉辦至2月24日元宵節，過年期間舉辦海山市集。住持惟悟法師說，為迎接龍年，門口放上大隻紅龍展現新春氣息，另設計可愛小龍當信眾結緣品，因數量有限，僅在大年初一8點至9點參加「慈悲三昧水懺法會」的人才有機會獲得。
海山扶兒家園董事長識見引法師指出，台東不僅有媽祖廟、寒單爺，還有近百年歷史的海山寺，歡迎大家到海山寺走春祈福，透過宗教與藝術文化沉浸心情、安定人心。
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