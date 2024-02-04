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花蓮瓊崖海棠綠廊景觀改善 串連美崙溪河濱公園成秘境

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市公所改善明禮路百年瓊崖海棠綠色隧道觀景平台，打造舒適休閒空間。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所改善明禮路百年瓊崖海棠綠色隧道觀景平台，打造舒適休閒空間。圖／花蓮市公所提供

花蓮市明禮路擁有百年歷史60棵瓊崖海棠，樹蔭形成綠色隧道成為市區的獨特風景。但一旁的觀景平台年久失修，市公所爭取中央600萬元經費，在不傷害老樹前提下，重新塑造平台，串連花崗街、美崙溪河濱公園，改善園內人行步道與觀景台，成為花蓮市中心新秘境。

明禮路約350公尺的路段種滿百年瓊崖海棠，回顧由來，1909年日本政府慶祝台灣總督府花蓮港醫院（現為衛福部花蓮醫院）落成，種下瓊崖海棠作為行道樹，如今成為全台僅有的瓊崖海棠綠色隧道，深具地方文史意義。

花蓮市公所早期在瓊崖海棠綠色隧道旁建置故事地圖走廊，其木棧景觀平台經日曬雨淋，多處損壞及腐朽等，甚至出現白蟻侵蝕，地面更生苔濕滑問題，增加行人風險。

市公所去年爭取內政部600萬元經費，執行百年瓊崖海棠綠廊及周邊環境營造改善計畫，重建觀景平台，以混凝土克服木棧道材質易腐朽的特性，延長使用年限；施工團隊為保護老樹，工程期間還特別用椰纖毯包覆樹木，驗收完成後再拆下。

除了修繕瓊崖海棠綠廊觀景平台，市公所串連花崗街，鋪設人行步道，整修美崙溪河濱公園內老舊設施，新設步道與觀景台，讓河岸整體的休憩空間更為完善，整體工程歷經近半年工期，已於日前完工。

市長魏嘉彥表示，過去擔任議員時，與時任市長魏嘉賢、公所團隊及縣府農業處多次會勘，很高興工程順利竣工。花蓮醫院院長林彥雄頒發感謝狀予市公所團隊，感謝積極維護醫院周邊環境建設，讓醫護人員、患者及陪病者能走出戶外，放鬆休憩。

花蓮市公所改善明禮路百年瓊崖海棠綠色隧道觀景平台，更串連花崗街、美崙溪河濱公園，成為花蓮市中心新秘境。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所改善明禮路百年瓊崖海棠綠色隧道觀景平台，更串連花崗街、美崙溪河濱公園，成為花蓮市中心新秘境。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所獲中央600萬元挹注，改善明禮路瓊崖海棠綠色隧道觀景平台，打造安全人行道。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所獲中央600萬元挹注，改善明禮路瓊崖海棠綠色隧道觀景平台，打造安全人行道。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所改善明禮路瓊崖海棠綠色隧道觀景平台，打造安全舒適人行道。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所改善明禮路瓊崖海棠綠色隧道觀景平台，打造安全舒適人行道。圖／花蓮市公所提供

團隊 綠色隧道 花蓮

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