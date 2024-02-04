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台糖肉片檢出瘦肉精仍是謎 林佳新指很確定1事 籲農業部查這個

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預防性下架信功處理的肉品 苗栗開第一槍、基隆今跟進

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
台糖梅花肉片被檢出含瘦肉精，基隆市衛生局稽查確認問題肉品批號未進貨到基隆。圖／基市衛生局提供
台糖梅花肉片被檢出含瘦肉精，基隆市衛生局稽查確認問題肉品批號未進貨到基隆。圖／基市衛生局提供

台中市政府抽驗台糖梅花肉片，檢出含不得檢出的瘦肉精「西布特羅」，全台稽查台糖肉品，苗栗縣政府要求代工屠宰的信功實業生產豬肉製品預防性下架。基隆衛生局今早表示，今起暫時預防性下架全聯及國防部供應站，所有信功處理的豬肉品。

中市府食安處上月在台糖梅花肉片驗出含瘦肉精，豬肉來自嘉義縣水上鄉南靖畜殖場，農業部防檢署前晚採檢，送驗結果全是陰性。台糖在嘉義共有5場養殖場，防檢署一併擴大檢驗。台糖則要求複驗，結果最慢14天後揭曉。

基隆市衛生局接獲訊息後，前往基隆市境內24家全聯查，其中1家歇業、1家過年後營業，另外22家未進貨該批產品。基隆市的4家國防部福利站也未進貨該批產品。初步調查問題肉品並未流入基隆，將再持續追蹤。

苗栗縣衛生局昨天要求全聯預防性下架信功生產的豬肉相關製品，維護縣民食品安全。基隆市衛生局長張賢政表示，前兩天調查資訊顯示，台糖有疑慮肉品批號沒有進貨到基隆市。考量昨晚中央公布陰性檢驗結果，尚未釐清問題原因，為避免消費民眾疑慮及業者困擾，基隆市今起暫時預防性下架全聯及國防部供應站，所有信功處理的豬肉品。

張賢政說，基隆市衛生局會持續關注源頭縣市及中央後續的檢驗調查結果，期待儘速釐清全貌。如果有發現新的問題，發現是新的下架策略，會隨時追蹤本地業者確實配合。

台糖梅花肉片被檢出含瘦肉精，基隆市衛生局稽查確認問題肉品批號未進貨到基隆。圖／基市衛生局提供
台糖梅花肉片被檢出含瘦肉精，基隆市衛生局稽查確認問題肉品批號未進貨到基隆。圖／基市衛生局提供

基隆 衛生局 豬肉

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