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要有熟人帶路的景點 揭密台東「大哥」咖啡店

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東武陵外役監山明水秀、占地寬廣，庭園造景吸引不少遊客拍照打卡。記者徐白櫻／攝影
台東武陵外役監山明水秀、占地寬廣，庭園造景吸引不少遊客拍照打卡。記者徐白櫻／攝影

台東武陵外役監占地寬廣、群山環抱，附設咖啡廳號稱「全台最美監獄咖啡」。疫情解封後，咖啡廳去年重新對外開放，園區不時飄散香醇咖啡及陣陣烤雞香，自產自銷的「大哥」咖啡及「大哥」烤雞遠近馳名，不少旅行團視為秘境景點，熟人帶路才會前往消費，單月遊客量高達3千人。

武陵外役監位處鹿野鄉鹿寮溪畔河階台地，占地超過8公頃，民國65年設立至今。園區栽種咖啡及多種類果樹，咖啡豆曾獲台東縣政府評鑑金質獎，從採豆、曬豆、挑豆至烘豆等流程全由受刑人一手包辦，更精進包裝及沖泡技術，開設「公益更生實習複合式咖啡廳」對外營業。

「去監獄喝咖啡，真的嗎？」多數人聽聞都會有此疑慮，其實為讓輔導收容人學習一技之長，咖啡廳開放一般民眾入內參觀用餐，不須特別預約，營業時間內持證件在門口警衛處登記即可，不過六、日休息，詳細營業時間要查詢臉書公告，農曆春節期間多半休息。

店內銷售商品琳瑯滿目，咖啡豆、洛神花、杭菊及手工甜點等項商品皆採平價販售，主餐以監所養殖的黑羽土雞為主材料，每隻都是在舍外享受清新空氣及乾淨水質孕育而成，只有烤雞須事先預訂。

藍姓導遊說，她一聽說咖啡廳重開放，立刻揪團出遊，起初有人排斥，感覺參訪監獄怪怪的，不過進入後馬上改觀，因為咖啡廳跟原本想像完全不同，「烤雞很好吃、一定要吃」。

外役監秘書曾盛乾指出，咖啡廳涵蓋全方位技能訓練及實質精研管理，部分營收提撥挹注公益基金，裡面也附設矯正藝文展示中心，盼透過教化輔導級技能訓練，讓學員順利復歸社會生活。

「公益更生實習複合式咖啡廳」商品眾多，烤雞是園區自然放養的黑羽雞，「大哥」烤雞出爐後油油亮亮十分可口。記者徐白櫻／攝影
「公益更生實習複合式咖啡廳」商品眾多，烤雞是園區自然放養的黑羽雞，「大哥」烤雞出爐後油油亮亮十分可口。記者徐白櫻／攝影
台東武陵外役監獄附設「公益更生實習複合式咖啡廳」，中午用餐時間常常客滿，大家一致推薦咖啡及烤雞。記者徐白櫻／攝影
台東武陵外役監獄附設「公益更生實習複合式咖啡廳」，中午用餐時間常常客滿，大家一致推薦咖啡及烤雞。記者徐白櫻／攝影
「公益更生實習複合式咖啡廳」銷售的商品幾乎全是自產自銷，園區內栽種大面積咖啡樹，受刑人在烈日下曬豆。記者徐白櫻／攝影
「公益更生實習複合式咖啡廳」銷售的商品幾乎全是自產自銷，園區內栽種大面積咖啡樹，受刑人在烈日下曬豆。記者徐白櫻／攝影
台東武陵外役監獄附設「公益更生實習複合式咖啡廳」，消費者要先在入口處持證件登記。記者徐白櫻／攝影
台東武陵外役監獄附設「公益更生實習複合式咖啡廳」，消費者要先在入口處持證件登記。記者徐白櫻／攝影
台東武陵外役監獄園區寬廣，裡面栽種咖啡及許多果樹，咖啡豆曾獲台東縣政府評鑑金質獎。記者徐白櫻／攝影
台東武陵外役監獄園區寬廣，裡面栽種咖啡及許多果樹，咖啡豆曾獲台東縣政府評鑑金質獎。記者徐白櫻／攝影

咖啡廳 外役監 監獄

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