要有熟人帶路的景點 揭密台東「大哥」咖啡店

台東武陵外役監占地寬廣、群山環抱，附設咖啡廳號稱「全台最美監獄咖啡」。疫情解封後，咖啡廳去年重新對外開放，園區不時飄散香醇咖啡及陣陣烤雞香，自產自銷的「大哥」咖啡及「大哥」烤雞遠近馳名，不少旅行團視為秘境景點，熟人帶路才會前往消費，單月遊客量高達3千人。

武陵外役監位處鹿野鄉鹿寮溪畔河階台地，占地超過8公頃，民國65年設立至今。園區栽種咖啡及多種類果樹，咖啡豆曾獲台東縣政府評鑑金質獎，從採豆、曬豆、挑豆至烘豆等流程全由受刑人一手包辦，更精進包裝及沖泡技術，開設「公益更生實習複合式咖啡廳」對外營業。

「去監獄喝咖啡，真的嗎？」多數人聽聞都會有此疑慮，其實為讓輔導收容人學習一技之長，咖啡廳開放一般民眾入內參觀用餐，不須特別預約，營業時間內持證件在門口警衛處登記即可，不過六、日休息，詳細營業時間要查詢臉書公告，農曆春節期間多半休息。

店內銷售商品琳瑯滿目，咖啡豆、洛神花、杭菊及手工甜點等項商品皆採平價販售，主餐以監所養殖的黑羽土雞為主材料，每隻都是在舍外享受清新空氣及乾淨水質孕育而成，只有烤雞須事先預訂。

藍姓導遊說，她一聽說咖啡廳重開放，立刻揪團出遊，起初有人排斥，感覺參訪監獄怪怪的，不過進入後馬上改觀，因為咖啡廳跟原本想像完全不同，「烤雞很好吃、一定要吃」。