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花蓮年貨大街 有排隊名店

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

農曆春節將至，花蓮年貨大街昨起開賣，90個攤商有農漁特產、南北貨，也有縣內排隊名店，消費還可以抽大獎；太平洋燈會昨天晚上點燈，會場太平洋公園南濱段將璀璨到下月4日。

花蓮年貨大街位於重慶市場旁的花蓮日出大道，昨起至8日，每天下午5時到晚間10時開賣，縣府農業處邀集90個攤商，規畫特色排隊名店、南北年貨、縣內優質農漁產品及年節伴手禮四大區塊，應景年貨、蔬果魚鮮都很熱賣，像是花蓮區漁會展售的年節魚貨禮盒就十分搶手。

農業處長陳淑雯說，年貨大街有多樣化商品，價格經濟實惠，讓民眾一次買好買滿，尤其是蔬菜、魚鮮等最熱賣，至於民眾關心的年節蔬果產品價格，前陣子雖然有寒流，並未影響年節蔬果採收供貨，今年春節農產交易熱絡，供貨充裕，價格維持平穩。

年貨大街消費滿250元就可參加摸彩，每天抽出液晶電視、年菜組等大獎，8日最後一天還有壓軸的iphone 15、無線吸塵器、空氣清淨機等多項3C及家電大獎。

花蓮太平洋燈會也在昨晚6時起點燈，以「得天獨厚．躍龍門」為主軸，會場內有3大主題燈飾和4個特色燈區，主燈「雲龍戲珠」以3D動畫結合水幕雷射動畫，呈現「雙龍戲珠」特效，每晚6時至9時30分，每半小時有一場長約4分鐘的主燈，晚間8時還結合演出限定星空秀，邀請全國遊客來花蓮逛燈會。

年貨大街 燈會 花蓮

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