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基隆去年底人口數36萬2255人 19年首止跌盼增生育獎勵

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆去年底人口數36萬2255人，19年來首次止跌，議員盼提高生育獎勵金。本報資料照片
基隆去年底人口數36萬2255人，19年來首次止跌，議員盼提高生育獎勵金。本報資料照片

基隆市的人口數從2004年的39萬3337人一路往下降，受少子化影響嚴重，平均每7至8年少1萬人，但去年底統計人口數為36萬2255人，較前年增加729人，是19年來第一次「止跌回升」，市府認為只是微幅回升，還須觀察。議員建議把生育獎勵金每胎每2萬元增為3萬元，市府說，還要具體考量財政研議。

市府民政處說，2004年基隆人數數為39萬3337人是最高峰，到2019年1月人口跌破37萬人，因出生數不如死亡數，人口數一直降，到2022年底為36萬1526人，市府原估算去年可能跌破36萬人，但好消息是去年底人口數36萬2255人，比2022年多了729人，首度止跌回升讓市府相當欣喜。

市府分析，去年底人口數會稍微回升，一是疫情趨緩有關，回國人數增多，二是新市府提出多項幼兒政策、廣設室內兒童遊樂場，三是基隆捷運規畫利多等。

受到少子化影響，基隆會考應考人數也逐年下降，近4年從3066、2872、2832到去年的2701人，每年減約1到200人。

市議員何淑萍去年底在議會指出，基隆結婚率全台倒數第一，建議市府把生育獎勵金，每胎2萬元提高為3萬元，刺激年輕人結婚，也有助於多生小孩。市長謝國樑當時表示，會支持加碼到3萬元，審慎研議提高。

台北市生育獎勵金去年每胎2萬已增為4萬元，何淑萍認為，基隆結婚率和出生率都是全台倒數幾名，可能是誘因不夠，基隆在台北和新北旁邊，雙北的福利比基隆好，民眾會被雙北吸走。

基隆 生育 結婚

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