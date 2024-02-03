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3任鄉長都來了！台東「小巨蛋」斥資近8千萬元 終於完工啟用

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東「延平小巨蛋」完工啟用，多功能球場可以打籃球、排球、羽球等項運動。圖／縣府提供
台東「延平小巨蛋」完工啟用，多功能球場可以打籃球、排球、羽球等項運動。圖／縣府提供

台東縣延平鄉綜合體育館今天啟用，教育部體育署主秘呂忠仁會同縣長饒慶鈴等人剪綵落成。縣府表示，歷經土地分割作業及3任鄉長爭取經費，斥資近8千萬元興建的延平鄉綜合體育館啟用，以後鄉民運動不怕日曬雨淋，另兼具防災收容功能，守護縣民健康。

剪綵儀式上，延平鄉長余光雄說明，感謝體育署及縣府合力補助經費，體育館的完善設備堪稱「延平小巨蛋」，屋頂上方的三角造型呼應四面群山環境，並以布農族年曆元素設計開窗造型，象徵與地方結合。

饒慶鈴說，多功能球場可以進行籃球、排球、羽球等項運動，另設置部落廚房，未來如有需要可讓災民進駐時供餐使用，多功能體育館兼具防災收容功能。

議長吳秀華率議員古志成、楊清順出席，另有鹿野鄉長李維順、海端鄉長胡金至、警察局長梁東山，以及前鄉長胡榮典、胡黃廣文等人共同參與祈福啟用儀式。

台東「延平小巨蛋」今天剪綵啟用，不僅是運動場也是社區避難中心。圖／縣府提供
台東「延平小巨蛋」今天剪綵啟用，不僅是運動場也是社區避難中心。圖／縣府提供
台東「延平小巨蛋」斥資近8千萬，今天完工啟用。圖／縣府提供
台東「延平小巨蛋」斥資近8千萬，今天完工啟用。圖／縣府提供

台東 運動 鄉長 體育

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