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宜蘭果菜批發市場新年禮物 農藥殘留質譜儀20分鐘快篩
宜蘭果菜批發市場今天啟用新設備「農藥殘留質譜儀」，可在20分鐘內篩檢出市面常用200項農藥是否殘留，縣長林姿妙今上午到市場視察。質譜儀較原先生化快篩檢驗範圍更廣，不僅保障消費者食安，也讓農友確定自己販售的產品沒問題，不必擔心流入市場後被檢驗不合格遭罰。
縣府農業處指出，宜蘭縣果菜批發市場是縣內最大蔬果集散地，縣府2017年建置農產品快篩實驗室，配置4名專責人員，使用生化快篩，速度較快但只能篩檢2種殺蟲劑，去年耗資近700萬元購置藥毒所研製完成的質譜儀快篩，篩檢範圍擴大到200種，10月完工，經過數月試驗、熟悉，今天啟用。
質譜儀的篩檢採取現場抽樣，樣品經提純、過濾到分析，約需15到20分鐘，一般會抽驗盛產季節的蔬果，另外大型採購如營養午餐團膳等，相關單位也會要求每樣篩檢；篩檢過後的產品，無論是否合格，都會發出證明書，不合格者會附上理由，該產品也會被當場銷毀。
宜蘭果菜運銷合作社理事主席黃懿銘說，質譜儀從去年試驗期到今天啟用，消費者、批發商與農友都反應良好。消費者與批發商得到安全更能保證的蔬果，農民雖然被檢驗不合格就要銷毀，總好過流入市場被驗出不合格、開出高額罰單，因此也非常配合。
黃懿銘表示，去年天災影響較小，今年到貨量充裕，為因應年節前大量採買需求，下周一（5）開始，批發市場備貨量就會從210公噸提升到290公噸，7日、8日高峰期更會提升到390到410公噸；5日到除夕營業時間也會延長，從凌晨0時到中午12時，初一休市，初二到初五自由營業，初六開工。
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