6家茶行聯手 台9線鹿野紅烏龍茶展今天開幕

台東紅烏龍茶名氣逐漸響亮，為方便遊客行旅間停歇品茗，六家在地茶行在鹿鳴春休閒站聯合展售自家親手焙製的茶葉，提供茶品試飲及銷售在地農特產品。今早副縣長王志輝會同議長吳秀華等人剪綵開幕，即日起至2月29日，便利遊客深入認識在地製茶手法及茶韻。

鹿野鄉種茶樹歷史悠久，近年以烏龍茶樹結合阿薩姆紅茶樹的紅烏龍風味打出知名度，但許多人仍不知道鹿野山區產茶。農曆年前，縣議員潘貴蘭策展推出鹿野紅烏龍茶展，鹿野藝術茶園、君玉茶園、屾茶、女兒不懂茶、厚生茶園、碧蘿園六家茶坊參與茶展。

副縣長王志輝指出，以往大家都不知道紅烏龍到底是紅茶還是烏龍茶，縣府努力推廣行銷下，現在已具備很高知名度，銷售店面改善及售價隨之提高；紅烏龍是鹿野最重要產業，產值也很高，未來爭取農業部補助更多預算協助農民擴大生產面積，增加農民收益。

潘貴蘭說，台9線道路車子很多，1天有約4千輛小客車經過，不少旅客有休息及購物需求，不少茶農二代返鄉種茶，揉茶、烘茶、賣茶、包裝及行銷都很厲害，她也是自小耳濡目染，難忘童年時住家二樓地板被製茶熱源烘熱的感受，盼齊心推廣茶產業商品更多元精緻，讓品茶成藝術美學。

「喝起來很溫和，跟其他茶區的紅茶不同」台南楊姓遊客分享說，因身體因素不常喝茶，過去不知道台東產茶，昨晚住宿鄰近飯店，初次品嘗後覺得不錯喝，喝完不會心悸。