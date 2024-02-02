榮耀號郵輪基隆母港 今年暢旺估56萬人次遊客翻倍去年

基隆港郵輪業務持續看漲，客運量較去年攀升，自1月起以基隆-那霸雙母港經營的「地中海榮耀號」郵輪，為亞太地區最大郵輪，達17萬總噸，載客量最高達5600人。基隆港務分公司預估，今年全年度預估各航次郵輪旅客人次，上看56萬人次，較去年28.8萬人次成長94%。

基隆港務分公司說，「地中海榮耀號（MSC Bellissima）」今年首度以基隆港為母港，採取基隆、那霸雙母港營運模式，航程有兩種，一從基隆港上船遊那霸、宮古回基隆；二是從日本那霸登船，經石垣、基隆等港口返回那霸，台日旅客都會有。

1到3月航線由日本旅行社包船主導航線規畫、那霸母港銷售，台灣旅行社則輔助銷售基隆母港部分，受惠於日圓維持低檔，台灣郵輪產業有復甦暢旺趨勢，近幾航次基隆母港人數反客為主，超越那霸母港人數。

隨著農曆年旅遊旺季即將到來，旅行業者表示，船方安排除夕及初四台灣端銷售非常暢旺。基隆港務分公司說，此趨勢有機會延續，基隆港全年度預估旅客人次也上看56萬人次，較去年28.8萬人次成長94%。

國內渡輪部分，受惠於疫後旅遊復甦、全新日系風格內裝的新台馬輪新船下水，去年起基隆-馬祖航線旅客量大幅成長，達10萬0493人次，較111年之8萬2088人次成長22.42%。

基隆港務分公司棧埠事業處經理劉懷萱表示，基隆港西岸旅客中心與基隆火車站、國道客運站僅一路之隔，港務公司呼籲前來搭船的旅客可以多加利用大眾運具。為紓解龐大的旅客量，基隆港務分公司於西岸旅客中心旁設有可容納400輛自小客車停車場，西4碼頭至西6碼頭後線亦有可容納100輛遊覽車空間臨停使用。