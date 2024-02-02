助揭露海域遊憩風險 海委會優化告示牌、開發APP

海委會為促使地方以「揭露風險」取代「禁止管制」，設置海域告示牌指引及開發海洋遊憩風險資訊系統，經研討擬開放宜蘭縣南澳地區海域，並輔導基隆市大武崙沙灘完成告示牌設置。

海洋委員會今天發布新聞稿指出，已函訂「設置海域遊憩活動告示牌之規範指引」，將場域告示牌以視覺圖像取代密集文字，讓民眾一目瞭然當地海域概況，並開發「GoOcean」海洋遊憩風險資訊APP，民眾能透過掃描QRcode查詢海氣象等即時訊息，協助民眾能以「初級、中級、專家級」等3類程度，依自身遊憩能力簡易掌握活動風險。

海委會主委管碧玲表示，1月25日針對宜蘭縣南澳海域，邀集相關單位及民間團體共同研討開放事宜，決議於45天內全面開放該處海域遊憩活動，並製作告示牌同時輔以QRcode，揭露場域風險，提供各項海域遊憩所需相關風險資料，落實「原則開放、有效管理」。

管碧玲指出，基隆市大武崙沙灘因地形關係，易有離岸流，已輔導基隆市政府完整揭露場域基礎資訊，包含救生員駐點時間、海域遊憩警戒線、各類活動於不同月份的風險等級、離岸流好發處等，同時提供告示牌樣本，該處已於去年11月完成各項告示牌設置。