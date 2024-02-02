點交東岸商場掀議…NET提告市長、官員強盜 基市府回應了

微風集團自2月1日起接手營運基隆東岸廣場，基隆市政府表明1月31日完成資產點交，原負責商場營運的主富服裝公司（NET）今天上午到基隆地檢署控告市長謝國樑等多人涉強盜、毀損、強制等罪。基隆市政府回應，市府公務員合法行使公權力，已點交給新營運商微風公司。

NET代表人員今天上午11時到基隆地檢署提告，律師蔡靜娟表示，2月1日凌晨市府夜襲，由市府交通處長、科長率十多名員警到東岸廣場，在主富NET營運的商場在各出入口以機具切開門銷強行進入換銷。

基隆市政府今天下午回應表示，2月1日零時開始進行東岸停車場地上1樓至4樓點交，主要是因原OT營運商大日公司的營運期間已屆，卻無法將該區域的土地、建築物及相關設備（施）等產權依契約交回，但市府擁有商場所有權，自然並不是「無故」侵入「他人」不動產，所以完全沒有侵入他人建築物的刑事問題。

市府說明，市府於張貼公告後正當行使公權力，收回該區域產權，並一併點交給新ROT營運商微風公司。當天點交時，大日公司代表雖未到場，但現場執行公權力時無任何肢體衝突，市府只是依約收回自己的產權，也沒有強暴脅迫之情況或其他不法意圖。

市府表示，主富公司提告強盜罪、竊占罪或強制罪等，不論從主觀犯意或是客觀行為來看，都不符合法律構成要件。對於市府公務員合法行使公權力卻涉訟，市府將表達全力支持的立場，並提供一切必要的法律協助。