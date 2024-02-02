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深夜擾民重罰1.2萬 基隆抓改裝噪音車 首晚告發19件

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
改裝噪音車深夜炸街重罰1萬2，基隆首日攔檢告發19件。記者游明煌／翻攝
改裝噪音車深夜炸街重罰1萬2，基隆首日攔檢告發19件。記者游明煌／翻攝

基隆、新北多處交界道路筆直，常有改裝車飆速擾民，基隆市昨起全面取締使用未認證或任意變更排氣管的車輛，罰鍰6千元起跳，深夜11時至翌日上午7時重罰1萬2千元。昨首日凌晨市警局在9路口大規模攔查，查獲19件違規，均採最重罰。

基隆市長謝國樑宣示展現打擊噪音車決心，杜絕違規改裝排氣管擾民，1月25日公告昨天起任意變更排氣管、使用未經檢驗合格排氣管之車輛行駛在道路等情形，將提高罰金，夜間時段加倍裁罰，其他時段則由3000元提高至6000元，未改善將按次加重處罰，最重罰3萬。

交通隊長張豫立說，警方昨天零時起推出「寧靜街坊」專案，由警察局長翁群能主持勤前教育，動員市警局各單位結合環保局、監理站共98名人力，部署在全市噪音車出沒熱點路段執法，包括南榮路、東信路、明德三路、湖海路等9處熱點。

專案共開出19件妨害安寧通報單，後續由環保局裁罰1萬2000元；另舉發無照駕駛6件、擅自增加、變更設備6件。警察局呼籲勿違規改裝或使用未審驗合格的排氣管，以免受罰。

噪音 警察

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