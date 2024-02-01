基隆新豐街電桿擋道 台電將配合下地

基隆市新豐街大型社區林立，有6千多戶，道路兩側長期以來缺乏無障礙的人行空間，機車隨意停放、電線桿阻道等狀況，經常發生民眾與車爭道。議員爭取新豐街全段電桿地下化，讓通行空間順暢。台電承諾全力配合。

市議員許睿慈今天與議長童子瑋、台電公司、市府交通處、工務處等單位至新豐街會勘，針對無障礙人行道、電桿下地、路面整平及停車格保護行人帶等改善研議，希望推動無障礙行人空間。

許睿慈說，行動不便長者只能走在馬路上，早年規畫不善使得汽機車停車空間嚴重不足，居民沿路停放，不僅壓縮到行人空間，走在路上的民眾被迫與車爭道，過去她選舉拜票時，也險些被車撞到。

許睿慈表示，市府要整體改善交通設施，包括全段智慧型號誌燈號設置、行穿線與標誌標線相關規劃、沿線無障礙人行空間規畫及汽機車停車空間增設等，進行通盤性的改善規畫，從根本解決新豐街交通問題。

童子瑋建議分兩階段改善，一先進行新豐街251巷至162巷路段電桿地下化、人行空間拓寬工程；其次則是全段要評估規畫，力促整條新豐街都能完成電桿下地與人行道拓寬，讓人行空間釋放。

童子瑋說，會積極協助爭取中央補助電桿下地，工務處及交通處等相關單位應檢視並改善沿線排水溝蓋致崎嶇不平的情形，尤其路口轉角處機車停放與電桿阻礙通道，更應改善。

市府工務處及交通處表示，251巷至162巷路段將利用路側寬度1.5公尺空間規畫人行道，沿線將畫設機車停車格，會與台電配合，在設計規畫上預留配電場位置，以利電纜地下化。台電代表表示，會全力配合電桿地下化。