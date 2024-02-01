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傳統與創新2大迎春燈區超亮眼 宜蘭橋化身「祥龍光廊」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭橋邊的人行步道，設計成迎賓「祥龍光廊」燈區。圖／宜蘭市公所提供
宜蘭橋邊的人行步道，設計成迎賓「祥龍光廊」燈區。圖／宜蘭市公所提供

宜蘭市迎春點綴美麗街景，今年公所規畫「宜蘭橋」與「宜蘭市中山公園」2大燈區，在大紅燈籠的節慶氛圍中，融入新潮意象設計，結合傳統與現代光影藝術，璀璨夢幻，從今天起展至2月24日，適合民眾逛遊拍照留下美美的鏡頭。

名為「龍臨福至」的宜蘭市春節街景昨晚在河濱公園點燈，邀請甫獲法國達人秀總決賽亞軍蔡宏毅領軍的「即將成真火舞團」演出火龍迎春，藉由炙熱的火焰舞動長達15公尺巨龍，光影交織，巨龍中間是台灣地形火焰，象徵守護台灣、守護宜蘭市這座美麗城鎮。

河濱公園一旁是宜蘭市的門戶宜蘭橋，也是迎賓「祥龍光廊」燈區，以今年生肖龍年，燈串綴飾約230公尺長的華麗龍身盤踞，光廊與宜蘭橋體共生，且以幾何圓管線條形成立體視覺張力，形成一條通往幸福龍來的宜蘭迎賓大道。

位於市區的中山公園變身為「中山拾光」主題燈區，結合周邊民權路、崇聖街光影展域，以「九芎古城」為概念，把5個城門連成一個圓，帶領遊客穿越時空重返九芎城，透過燈串、流星燈的色彩變化，詮釋護城河風華及流動的時光，新舊交融的蘭城人文風情。

市長陳美玲表示，宜蘭河上的「祥龍光廊」象徵宜蘭河與東方神獸無限的光影共生，走上一遭中山公園追尋文風鼎盛、人文薈萃的「中山拾光」宜蘭舊城，歡迎全國好朋友春節期間到宜蘭市賞燈，感受龍臨福至的新春喜氣，享受美食旅遊，體驗宜蘭市風光明媚、純樸人文的璀璨魅力。

長達15公尺的火焰巨龍，光影交織，畫破河濱公園的天際。圖／宜蘭市公所提供
長達15公尺的火焰巨龍，光影交織，畫破河濱公園的天際。圖／宜蘭市公所提供
長達15公尺的火焰巨龍，光影交織。圖／宜蘭市公所提供
長達15公尺的火焰巨龍，光影交織。圖／宜蘭市公所提供
宜蘭市春節街景昨晚在河濱公園點燈，上演「火龍迎春」。圖／宜蘭市公所提供
宜蘭市春節街景昨晚在河濱公園點燈，上演「火龍迎春」。圖／宜蘭市公所提供

宜蘭 春節

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