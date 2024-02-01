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大武鄉長補選 藍要協調 綠已鎖定
台東縣大武鄉長黃建賓前進國會擔任立委，鄉長遺缺須在3個月內完成補選，縣府指派前鄉長趙世崇代理，為補選提早布局，不過現任代表會副主席王景昌也放話角逐，兩人皆國民黨籍，台東縣黨部年後展開協調；民進黨部表示，已鎖定徵召對象。
大武鄉原漢人口各半，歷年多由黃建賓代表的黃家，以及趙、王3大政治家族輪流執政，偶有原住民出線，黃建賓遞出辭呈後，縣府將指派趙世崇任代理鄉長，預計4月中旬補選。
73歲趙世崇曾任1屆大武鄉長，2011年因案請辭，兒子也曾任鄉長，與前縣長吳俊立關係友好；趙世崇考慮參加補選，但表示基於年紀考量，未做最後決定。
57歲王景昌表示，從政資歷22年，沒有參選包袱，以他的能力跟經驗，願意承擔更大責任。
國民黨縣黨部主委吳秀華表示，黨部沒有特定支持對象，預計年後協調，將以勝選為最大考量、尋求地方和諧，避免分裂讓其他政黨獲利。
民進黨台東縣黨部副執行長翁聖惠說，已鎖定徵召對象，希望能打破過去在大武鄉長綠營無人參選的情況。
地方人士指出，趙跟王參選意願都高，若未整合成功，綠營恐派出刺客，不一定是住鄉內居民，也可能從旅外大武鄉民找年輕人，或徵召無黨刺客參選。
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