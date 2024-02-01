騎樓機車、電桿擋道 基隆新豐街 行人與車爭道有解

基隆市新豐街麥當勞附近騎樓因為是山坡地形，出現多處階梯，路旁則因停放機車，外加電桿阻道，行人被迫走在車道，難稱行人友善空間。基隆市長謝國樑昨表示，工務處已協調台電將電纜地下化，開闢人行道，讓社區孩子、長輩可安心行走。

市議員藍敏煌說，新豐街251巷到162巷靠麥當勞一側沒人行道，長期以來因停放機車，又有電線桿，不方便民眾行走。對面那一側多年前經他爭取，社區同意提供土地，已開闢人行道，希望麥當勞這一側人行道也盡快施作。

謝國樑昨到現場查看路況，他說，新豐街251巷到162巷間沒有人行道，長輩與車子共道行走，人行道空間不足，導致孩子、學生或長輩走在路上險象環生。謝要求工務處下定決心，讓電纜地下化，建構寬度足夠的人行道空間。針對行人友善部分多做一些，孩子和長輩就可以走得更安心。

工務處長陳耀川說，新豐街251巷到162巷長約200公尺路段，計畫利用路側加上排水溝空間築造人行道，寬度1.5公尺。人行空間足夠路段，會畫機車停車格維持停車使用，但停車數會比現在停放的數量少。設計時會預留配電場位置，以利台電將電纜地下化，讓人行環境做得更好。