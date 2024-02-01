東岸廣場產權歸誰？ NET槓基市府

微風集團今起接手營運基隆東岸廣場，基隆市府昨完成資產點交。原負責商場營運的主富服裝公司（NET）強烈反彈，主張擁有建物產權，卻被市府搶走。市府則出示合約，強調「委託營運資產」為全棟建物及設備，點交程序合法；NET若認為權益受損，可循法律途徑求償。

基隆前市長林右昌2014年上任，隔年將東岸廣場（地下停車場）委由大日公司從2016年起營運5年；大日又與NET合作，以市府名義起造1到4樓商場，並由NET負責商場營運。

5年租約在2020年期滿，大日優先續約3年。市府去年認定大日不符再優先續約2年資格，重新招商，評選微風集團進駐，並在昨天邀大日、微風人員點交及移交資產。微風進駐後，東岸廣場將更名「微風東岸」。

基隆市政府昨天辦理基隆東岸廣場點交作業，原商場營運商NET委任律師陳義文表達異議，提出7點質疑。記者邱瑞杰／攝影

點移交作業前，NET委任律師陳義文用「大聲公」宣示擁有出資興建的資產，控市府違法點交，將提告訴；之後在NET門市針對營運移轉案提出質疑，指除產權有重大爭議，招商條件也不利市府財政和市民權益。

陳義文表示，東岸廣場是NET自主興建且擁所有權，才導致市府至今無法完成產權登記。NET想去登記產權，但考量准駁權在市府，所以決定透過司法解決，已由法院審理中。

陳義文說，市府去年決定不讓大日優先續約，但大日營運績效完全合於契約標準，所以大日也已向市府提起訴願，聲請法官裁定延續2年營運期。

基市府發言人余治明說，東岸廣場去年重招商，NET也參與投標，意即認同招標文件及法律框架。NET未得標，回過頭來質疑標案程序，未具體舉證無法令人信服。相關爭議透過法院或仲裁，市府都尊重。

基市府交通處出示與大日續約3年契約，明訂市府委託大日營運資產包括地上1到4樓商場，地下1樓到4樓停車場等，營運資產物權仍屬市府。

NET估算市府重新招商，微風營運20年再加上優先續約10年，市府收益會減少7.5億元。微風依契約只投入2.5億元，30年營收估計高達216.7億元，市民權益保障何在？市府還要求得標商至少提供2000萬元「輿情費」供市府使用，但無規範及稽核方案，也憂心淪為市府小金庫。

微風表示，一切配合市府程序，商場須先完成點交才有後續權利義務，至於何時能點交完畢，則要看市府。