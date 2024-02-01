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推廣綠能 宜蘭地熱教育館開幕

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導
地熱探索展示廳包含時光隧道區回顧地熱發電歷史、地熱解說區講解發電原理、情境設備展示區和模型區等。記者陳敬丰／攝影
地熱探索展示廳包含時光隧道區回顧地熱發電歷史、地熱解說區講解發電原理、情境設備展示區和模型區等。記者陳敬丰／攝影

宜蘭縣大同鄉清水地熱園區地熱教育館昨天啟用，展示地熱發電歷史、原理及發電機操作體驗，館內還有2組正在發電的機組，每小時可發出750度電。目前是優惠期間，民眾持門票票根可以到賣店折抵商品，還能到清水泉湯屋免費泡湯。

清水地熱發電始於1966年中油測勘，1979年最初的地熱發電廠成立，後因發電效率不佳停止運轉，2003年宜蘭縣府重新開發，2017年縣府與將捷集團結元公司簽約，2021年10月新的清水地熱發電廠投入商轉，是台灣第一座容量超過百萬瓦的地熱發電廠。

縣府與結元公司簽約時，除了發電廠，也要求必須興建地熱教育館推廣綠能，結元公司投入近3000萬元，耗費2年規畫興建，去年完工，試營運後昨天啟用。

清水地熱教育館昨天啟用，成人門票100元，孩童與團體票50元，三星及大同鄉民免費，目前優惠期間，門票票根可折抵賣店商品消費金額。記者陳敬丰／攝影
清水地熱教育館昨天啟用，成人門票100元，孩童與團體票50元，三星及大同鄉民免費，目前優惠期間，門票票根可折抵賣店商品消費金額。記者陳敬丰／攝影

地熱教育館共1層樓高，樓頂觀景台尚未開放，1樓除了穿廊與售票口，分為地熱探索展示廳與發電機房展示區。地熱探索展示廳包含時光隧道區回顧地熱發電歷史、地熱解說區講解發電原理、情境設備展示區和模型區等，還有互動體驗區可體驗操作發電機；發電機房展示區放置2組地熱發電機組，容量分別為300千瓦和450千瓦，每小時可發出300度與450度電。

結元公司工程營運部副總經理林銘洋表示，教育館開園時間上午9時到下午4時，成人票100元、兒童與團體票50元，三星及大同鄉民免費，館內有導覽人員；目前推出多項優惠，門票票根可到賣店折抵與票價相同的消費金額，2月1日到29日還能憑票根到清水泉湯屋免費泡湯。

縣長林姿妙、議長張勝德等人出席啟用典禮，縣府表示，清水地熱教育館是全國首座地熱教育館，結合地熱園區，打造地熱教育、溫泉戲水與美食體驗多合一的遊憩園區，呈現綠能的多元化附加價值，帶來綠能發展更多可能性。

宜蘭 林姿妙

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