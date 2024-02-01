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灌籃高手作者故鄉 日本伊佐市與花蓮市締盟

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮市長魏嘉彥（右）與日本伊佐市長橋本欣也締結友好城市。記者王燕華／攝影
花蓮市長魏嘉彥（右）與日本伊佐市長橋本欣也締結友好城市。記者王燕華／攝影

花蓮市昨天與日本伊佐市簽署友好交流協定，這個位於鹿兒島北部、人口約2萬人的城市，有著日本產金量最多的礦山，也是漫畫「灌籃高手」創作者井上雄彥的故鄉，兩市締結友好城市，未來將在觀光、產業、教育及文化等面向深入交流合作。

兩市昨天由花蓮市長魏嘉彥、伊佐市長橋本欣也代表，在外交處東部辦事處長胡琪斌、縣議員魏嘉賢等民代見證下簽訂友好城市盟約，橋本欣也特地帶來一塊金礦石送給花蓮市公所，魏嘉彥回贈花蓮特產玫瑰石書冊及原住民情人袋，市代會主席李振瑋也送上蜜香紅茶禮盒。

花蓮市這幾年致力推動城市外交，與美國、日本、韓國、菲律賓、南非等國，共締盟6個姊妹市及5個友好城市，今年初日本能登半島發生7.6級大地震，花蓮市公所發動員工樂捐救助災民。

魏嘉彥說，前年台北駐福岡經濟文化辦事處長陳銘俊來函，提到伊佐市有意與台灣地方城市加強交流，去年11月他率團前往訪問，兩市在自然景觀、文化特色等擁有許多共通點，期盼締盟深化合作。

橋本欣也率團來台3天2夜，昨下午前往太魯閣國家公園參觀。他說，雖然僅3天2夜行程，已對花蓮美景留下深刻印象，伊佐市有「東方尼加拉瓜瀑布」美稱的曾木瀑布，及日本產金量最多的礦山菱刈金山，感謝花蓮市在日本大地震時發揮愛心。

花蓮 日本 太魯閣國家公園

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