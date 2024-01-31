家樂福募集民眾愛心送年菜 宜蘭聯勸暖購年菜物超所值

宜蘭聯合勸募基金會與家樂福宜蘭店發起年菜認捐，今天把民眾認捐的457套年菜送給31個單位，讓弱勢家庭圍爐過好年；此外，聯合勸募推動中的年菜認購，陸續出貨中，7菜1湯年菜組合價2680元，物超所值，聯勸的愛心年菜目前還有3成，盼大家踴躍認購。

今天捐贈年菜中，宜蘭聯勸董事長陳耀德感謝社會各界愛心，無論是縣內外愛心企業或以個人名義捐助善款人士，都為了此次的募集年菜專案送出暖心善行，透過聯勸統整分配，今天受贈共31個單位，包含宜蘭縣肢體障礙者協會、脊髓損傷者協會、自閉症協會等社福機構、部分鄉鎮公所、國小及村里。

家樂福宜蘭店長林美玲表示，家樂福與宜蘭聯勸10年來為弱勢族群募集年菜，10年來共募集近6000套，幫助縣內的社福團體及弱勢家庭圍爐過好年，這是一件非常有意義又快樂的事，見到受贈家庭收到豐盛年菜時開心笑容，一切辛苦都值得。

此外，宜蘭聯勸最近也與鮮食邸家推動「集愛送年菜．攜手助弱勢」年菜認購，7菜1湯包含金筍蹄膀、御品鮑魚、活凍軟絲、金牌佛跳牆、飛魚卵香腸、黑鑽草蝦、野生白鯧及桂花燒軟排，組合價2680元，單道年菜175元起，最近陸續出貨中，燒軟排及九孔鮑份量非常足夠，每道菜都物超所值。