基隆東岸廣場產權歸誰？ 基市府與服裝業者都主張擁有建物

基隆市政府今天將東岸廣場資產點、移交給微風集團，明起由微風接手營運。原負責商場營運的主富服裝公司（NET）到場表達異議，主張擁有建物產權。市府則出示合約，強調「委託營運資產」為全棟建物及設備，點交程序合法。 NET若認為權益受損，可向大日甚至向市府求償。

基隆前市長林右昌2014年上任，隔年將東岸廣場（地下停車場）委由大日公司，從2016年起營運5年。大日又與NET合作，以市府名義起造1到4樓商場，並由NET負責商場招商及管理營運。

5年租約在2020年期滿，大日優先續約3年。市府去年認定大日不符合再優先續約2年資格，重新招商，評選微風集團進駐，並在今天邀大日、微風人員辦理正式資產點、移交作業。微風集駐後，東岸廣場將更名「微風東岸」。

點移交作業今天下午2點30分開始前，NET委任律師陳義文用自備「大聲公」宣示擁有出資興建的資產，市府違法點交將提出告訴。接著離開現場，在NET門市針對營運移轉案提出質疑，指除產權有重大爭議，招商條件也不利市府財政和市民權益。

陳義文表示，東岸廣場是NET自主興建，自認有所有權，這也是到目前為止，市府沒有辦法完成登記的原因，因為目前產權並不歸市府。NET想去登記產權，但考量准駁權在市府，所以決定透過司法解決，目前由法院審理中。

陳義文說，市府去年做出不讓大日優先續約的決定，但是大日營運績效完全合於契約標準，理應續約，所以大日也已跟市府提起訴願，繼續2年營運期。質疑市府為什麼在這樣的狀態下，還是繼續招商，昨天還要把不屬於市府的資產強行點交給微風集團。

基市府發言人余治明表示，東岸廣場去年重新招商，NET也有參與，意即認同招標文件及法律框架。NET未能得標，回過頭來質疑標案程序，且未具體舉證無法令人信服。相關爭議透過法院或是仲裁，市府都會尊重，希望NET也是一樣。

基市府交通處則出示與大日續約3年契約，市府委託大日營運資產包括地上1到4樓商場，地下1樓到4樓停車場及大日營運設置的設備系統，營運資產物權屬市府，大日僅享有營運權利，主張擁有建物產權。

NET估算市府重新招商，微風營運20年再加上優先續約10年，市府收益會減少7.5億元。微風依契約只投入2.5億元，30年營收估計高達216.7億元，市民權益保障何在？市府還要求得標商至少提供2000萬元「輿情費」供市府使用，但無規範及稽核方案，也可能淪為市府小金庫。