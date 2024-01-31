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見證晚清歷史 花蓮百年牌匾「後山保障」修復如舊

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
「後山保障」牌匾前後修復對照圖。圖／花蓮縣文化局提供
「後山保障」牌匾前後修復對照圖。圖／花蓮縣文化局提供

花蓮縣玉里鎮協天宮的鎮宮之寶「後山保障」牌匾，立於光緒7年，見證晚清國家勢力進入東台灣的歷史，花蓮縣府登錄為一般古物，歷經143年香火煙燻覆蓋，且彩繪層與貼金層出現裂痕，文化局委託修復團隊，歷經5個月修復如舊，將重回協天宮。

根據文化局資料，「後山保障」長240公分、寬75公分，厚3公分，是木製牌匾，以黑漆為底，中間以金漆雕楷書體「後山保障」，邊框浮雕金龍。依照民間說法，清光緒7年（1881年）後山疫情嚴重，當時台灣鎮總吳光亮向關聖帝君祈禱求庇佑，獲得保障，於是在營地立小廟塑像供奉，並手書「後山保障」匾額，為協天宮建廟之始。

「後山保障」高懸在協天宮天井梁枋，已有百餘年歷史，因具有珍貴性、稀有性、歷史性、時代特色與藝術價值等原因，花蓮文化局於2013年登錄為一般文物。

經年累月下，牌匾表面遭灰塵、髒汙與煙燻覆蓋，彩繪層與貼金層出現裂痕、缺損，也留下前人修繕的痕跡，字體與匾框飾金層皺縮劣化，縣府爭取文化部文化資產局補助計畫，委託喬致源修復團隊做科學檢測及修復處理，從去年9月到這個月，費時5個月完成。

文化局表示，修復團隊先用軟毛刷清除表面，再用修復用清潔皂溶解煙燻油汙，以熱風膠移除以往補土修繕的材料，採「修舊如舊」為原則，經加固、填補、全色等修復處理，維持原貌，再以蟲膠和文物保護漆對表面進行耐候性防護處理，修復後文化局已完成期末審查，將擇日掛回原處。

修復團隊細心以棉花棒清除「後山保障」牌匾經年累月的油汙。圖／花蓮縣文化局提供
修復團隊細心以棉花棒清除「後山保障」牌匾經年累月的油汙。圖／花蓮縣文化局提供

文化局 花蓮

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