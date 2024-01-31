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落實數位學習 台東設9重點學校擔當引領角色

中央社／ 台東縣31日電

配合教育部推動中小學數位學習精進方案，台東縣去年設置9所重點學校擔當引領角色，協助聯盟學校航向未來，帶動周邊學校一起成長。

台東縣政府教育處今天發布新聞稿表示，自民國111年起推動「生生用平板」，至今已邁入第3年，為了能更深入教學現場，去（112）年在縣內各區設置9所重點學校，分別為台東區1區（寶桑國小）、台東區2區 （東海國小）、山線1區（德高國小）、山線2區（福原國小）、海線區（成功國小）、南迴區（美和國小）、離島區（東清國小）、國中1區（初鹿國中）及國中2區（豐田國中）。

重點學校帶領聯盟學校，提供數位學習教學資源的協助，使學校更積極投入數位學習推動，成為引領數位教育潮流的重要力量。

教育處表示，今年初教育處及數位辦公室團隊將陸續到重點學校訪視，了解重點學校在112年度執行情形及須協助事項，以利學校數位學習能順利推展，並拓及周邊學校一起成長。

縣府教育處長蔡美瑤表示，未來期盼重點學校的成立，更加落實數位學習利用，雖然台東地區狹長，但透過數位結合更快速傳遞資訊，期許未來藉由數位學習的推動提升學生數位利用素養，為學生提供更豐富且靈活學習環境，同時也有助學校在教育領域上的創新。

台東 東區 小學

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