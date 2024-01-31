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宜蘭清水地熱教育館啟用 門票可折抵商品、免費泡湯

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
清水地熱教育館今天啟用，成人門票100元，孩童與團體票50元，三星大同鄉人免費，目前是優惠期間，門票票根可折抵與票價相同的消費金額。記者陳敬丰／攝影
清水地熱教育館今天啟用，成人門票100元，孩童與團體票50元，三星大同鄉人免費，目前是優惠期間，門票票根可折抵與票價相同的消費金額。記者陳敬丰／攝影

宜蘭縣大同鄉清水地熱園區地熱教育館今天啟用，展示地熱發電歷史、原理，以及發電機操作體驗，館內還有2組正在發電的機組，每小時可發出750度電。目前是優惠期間，民眾持門票票根可以到賣店折抵商品，明天開始還能到清水泉湯屋免費泡湯。

清水地熱發電始於1966年中油測勘，1979年最初的地熱發電廠成立，後因發電效率不佳停止運轉，2003年宜蘭縣府重新開發，2017年縣府與將捷集團結元公司簽約，2021年10月新的清水地熱發電廠投入商轉，是台灣第一座容量超過百萬瓦的地熱發電廠。

縣府與結元公司簽約時，除了發電廠，也要求必須興建地熱教育館推廣綠能，結元公司遂投入近3000萬元，耗費2年規畫、設計、興建，去年完工，位於清水地熱園區，10月30日試營運，今天正式啟用。

地熱教育館共1層樓高，樓頂觀景台尚未開放，一樓除了穿廊與售票口，分為地熱探索展示廳與發電機房展示區2個房間。地熱探索展示廳包含時光隧道區回顧地熱發電歷史、地熱解說區講解發電原理、情境設備展示區和模型區等等，還有互動體驗區，可以體驗操作發電機。

發電機房展示區則放置2組地熱發電機組，容量分別為300千瓦和450千瓦，每小時可發出300度與450度電，和發電廠其他機組相同，都會並聯到台電的電網。教育館外還有舊機組展示區，並設有賣店，販售紀念品與文創商品等。

結元公司工程營運部副總經理林銘洋表示，教育館開園時間從上午9時到下午4時，門票為成人100元、兒童與團體票50元，三星大同鄉民免費，館內常駐導覽人員；目前推出多項優惠，門票票根可到賣店折抵與票價相同的消費金額，2月1日到29日，還能憑票根到清水泉湯屋免費泡湯。

宜蘭縣長林姿妙、議長張勝德等人今天出席啟用典禮，縣府表示，清水地熱教育館是全國首座地熱教育館，結合地熱園區，打造地熱教育、溫泉戲水與美食體驗多合一的遊憩園區，呈現綠能的多元化附加價值，帶來宜蘭綠能發展更多可能性。

地熱探索展示廳包含時光隧道區回顧地熱發電歷史、地熱解說區講解發電原理、情境設備展示區和模型區等等。記者陳敬丰／攝影
地熱探索展示廳包含時光隧道區回顧地熱發電歷史、地熱解說區講解發電原理、情境設備展示區和模型區等等。記者陳敬丰／攝影
地熱探索展示廳內的互動體驗區，民眾開心地體驗操作發電機。記者陳敬丰／攝影
地熱探索展示廳內的互動體驗區，民眾開心地體驗操作發電機。記者陳敬丰／攝影
發電機房展示區有2組地熱發電機，容量分別為300千瓦和450千瓦。記者陳敬丰／攝影
發電機房展示區有2組地熱發電機，容量分別為300千瓦和450千瓦。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣長林姿妙（右二）、議長張勝德（右一）等人出席啟用典禮，並參觀館內。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣長林姿妙（右二）、議長張勝德（右一）等人出席啟用典禮，並參觀館內。圖／宜蘭縣政府提供

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