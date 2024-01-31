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叁肆行 x 好食城明開幕 基市府辦市集迎美食娛樂新聚落

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆港東岸旅客中心商城「叁肆行 x 好食城」2月1日開幕，基市府與叁肆行在2月2日到4日合辦「潮嚮．山海基隆 龍賀禮年節限定市集」，慶祝基隆美食娛樂新聚落誕生。記者邱瑞杰／攝影
基隆港東岸旅客中心商城「叁肆行 x 好食城」2月1日開幕，基市府與叁肆行在2月2日到4日合辦「潮嚮．山海基隆 龍賀禮年節限定市集」，慶祝基隆美食娛樂新聚落誕生。記者邱瑞杰／攝影

基隆港東岸旅客中心商城「叁肆行 x 好食城」2月1日開幕，集結品牌、美食、觀光、AR互動科技消費服務內容。基隆市政府與叁肆行2月2日到4日在商城合辦「潮嚮．山海基隆 龍賀禮年節限定市集」，邀集在地青創業者設攤，並安排紙風車劇團演出，慶祝基隆美食娛樂新聚落誕生。

基市府產業發展處長林鼎超表示，去年舉辦一系列「潮嚮．山海基隆 青創市集」掀起熱潮，今年配合新商城開幕，在春節來臨前在商城舉辦年節限定市集，除了有基隆青創品牌、在地小農、伴手禮商家商品供選購，還有駐唱歌手演出，另規畫AR數位展演。

林鼎超邀請民眾逛市集，除可滿足視覺與聽覺享受，還能參加消費滿額集點送好禮活動。產發處也與LINE Pay合作推動行動支付，現場商家都能提供消費者快速便利購買的服務，期待給市民朋友們更加精采的生活體驗。

產發處表示，基隆港東岸旅客中心近期也規畫眾多美食品牌與商家進駐，期待成為基隆旅遊新聚點，歡迎民眾前往吃喝玩樂，相關資訊可上潮嚮．山海基隆、叁肆行及好食城商場等臉書粉絲專頁查詢。

基隆港東岸旅客中心商城「叁肆行 x 好食城」2月1日開幕，基市府與叁肆行在2月2日到4日合辦「潮嚮．山海基隆 龍賀禮年節限定市集」，慶祝基隆美食娛樂新聚落誕生。記者邱瑞杰／攝影
基隆港東岸旅客中心商城「叁肆行 x 好食城」2月1日開幕，基市府與叁肆行在2月2日到4日合辦「潮嚮．山海基隆 龍賀禮年節限定市集」，慶祝基隆美食娛樂新聚落誕生。記者邱瑞杰／攝影
基隆港東岸旅客中心商城「叁肆行 x 好食城」2月1日開幕，基市府與叁肆行在2月2日到4日合辦「潮嚮．山海基隆 龍賀禮年節限定市集」，慶祝基隆美食娛樂新聚落誕生。圖／基市府提供
基隆港東岸旅客中心商城「叁肆行 x 好食城」2月1日開幕，基市府與叁肆行在2月2日到4日合辦「潮嚮．山海基隆 龍賀禮年節限定市集」，慶祝基隆美食娛樂新聚落誕生。圖／基市府提供

基隆港 美食 青創

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