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致力城市外交 花蓮市與井上雄彥故鄉日本伊佐市締盟

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市長魏嘉彥（右）與日本伊佐市長橋本欣也今天代表簽署友好交流協定，締結友好城市。記者王燕華／攝影
花蓮市長魏嘉彥（右）與日本伊佐市長橋本欣也今天代表簽署友好交流協定，締結友好城市。記者王燕華／攝影

花蓮市今天與日本伊佐市簽署友好交流協定，這個位於鹿兒島北部、人口約2萬人的城市，有著日本產金量最多的礦山，也是漫畫「灌籃高手」創作者井上雄彥的故鄉，兩市締結友好城市，未來將在觀光、產業、教育及文化等多個面向深入交流合作。

兩市今天由花蓮市長魏嘉彥、伊佐市長橋本欣也代表，在外交處東部辦事處長胡琪斌、縣議員魏嘉賢及多位市民表見證下，在翰品酒店簽下友好城市盟約，橋本欣也特地帶來一塊金礦石送給花蓮市公所，魏嘉彥回贈花蓮特產玫瑰石書冊及原住民情人袋，花蓮市代會主席李振瑋也送上蜜香紅茶禮盒。

花蓮市這幾年致力推動城市外交，與美國、日本、韓國、菲律賓、南非等國，共締盟6個姊妹市及5個友好城市，今年初日本能登半島發生7.6級大地震，花蓮市公所立刻發動員工樂捐，匯款救助災民，盡一分心力。

魏嘉彥說，前年收到台北駐福岡經濟文化辦事處長陳銘俊來函，提到伊佐市有意與台灣地方城市加強交流，花蓮與伊佐市兩度視訊交流，去年11月他率團前往訪問，受到熱烈歡迎。兩市在自然景觀、文化特色等擁有許多共通點，期盼締盟後深化合作。

橋本欣也率領的訪問團，這次來台3天2夜，締約完成後，下午前往太魯閣國家公園參觀。他說，雖然僅3天2夜行程，已對花蓮美景留下深刻印象，伊佐市有「東方尼加拉瓜瀑布」美稱的曾木瀑布，及日本產金量最多的礦山菱刈金山，他也感謝花蓮市在日本大地震時發揮愛心，邀請市民前往伊佐市旅遊。

胡琪斌表示，日本與台灣鄰近友好，雙方人民互訪頻繁，依據交通部觀光署統計，去年1到11月，有超過80萬人次日本旅客來台，台灣則有380多萬人次赴日旅遊，顯見台日情誼深厚，祝福兩市締盟，未來更加密切交流。

花蓮市長魏嘉彥（右）與日本伊佐市長橋本欣也今天代表簽署友好交流協定，締結友好城市。記者王燕華／攝影
花蓮市長魏嘉彥（右）與日本伊佐市長橋本欣也今天代表簽署友好交流協定，締結友好城市。記者王燕華／攝影
花蓮市代會主席李振瑋（左起）、市長魏嘉彥，與日本伊佐市長橋本欣也、市議員前田和文，期待雙方締盟後，未來在多個領域深化交流。記者王燕華／攝影
花蓮市代會主席李振瑋（左起）、市長魏嘉彥，與日本伊佐市長橋本欣也、市議員前田和文，期待雙方締盟後，未來在多個領域深化交流。記者王燕華／攝影

花蓮 日本

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