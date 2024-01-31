路旁機車、電桿擋道 基隆多年人行問題終於有解

基隆市新豐街麥當勞附近騎樓因為山坡地形，出現多處階梯，路旁則因停放機車，外加電桿阻道，行人常被迫走在車道，難稱行人友善空間。基隆市長謝國樑今早表示，工務處已協調台電將電纜地下化，開闢人行道，讓新豐社區的孩子長輩可以走得更安心一些。

中正區選出的市議員藍敏煌表示，新豐街251巷到162巷靠麥當勞這一側沒有人行道，長期以來因為停放機車，又有電線桿，真的很不方便民眾行走。對面那一側多年前經他爭取社區同意提供土地，已經開闢人行道，希望麥當勞這一側人行道盡快施作。

謝國樑上午9點到現場查看路況，他說稍微看了一下，感受真的很深刻。新豐街251巷到162巷間沒有人行道，長輩跟車子共道行走，安全相當沒有保障。人行道空間不足，導致孩子、學生或長輩走在路上，安全性值得顧慮，而且要想辦法解決。

謝國樑表示，這一段人行空間問題由來已久，長期沒有辦法獲得解決。工務處這一次要下定決心，讓電纜地下化，建構寬度足夠的人行道空間。針對行人友善部分多做一些，孩子和長輩就可以走得更安心一些。

工務處長陳耀川說，新豐街251巷到162巷長約200公尺路段，計畫利用路側加上排水溝空間築造人行道，寬度1.5公尺。人行空間足夠路段，會畫設機車停車格維持停車使用，但停車數量會比現在停放的數量少。設計時會預留配電場位置，以利台電將電纜地下化，讓人行環境做的更好，維持人行道通暢。

藍敏煌說，新豐街人行空間改善一定要優先處理，除了251巷到162巷築造人行道，從海中天社區大門到深溪路兩側人行道，10年前設計寬度1公尺，現在看起來顯然不敷使用，建議拓寬到2公尺，提升安全和便利性，帶動地方發展。謝國樑回應，這處路段人行道改善，市府也會研議。