春節逢花季 台東花海向遊客招手

春節連假下周開始，台東縣包括南迴線金針山、縱谷線池上，及關山、海端霧鹿與利稻等處適逢櫻花、油菜花花季，美麗花海熱情向遊客招手，另春節期間不僅可賞花，台東還有知本溫泉季、鐵花燈の祭，藍海生活節水舞展演，歡迎到台東旅遊。

太麻里鄉公所表示，每年1月至3月金針山櫻花綻放，山區栽種近千株吉野櫻、山櫻及八重櫻等櫻花，預估春節期間開花7成；另縱谷線南橫公路海端鄉霧鹿與利稻村櫻花已開花，過年期間南橫公路全線開放。

台東縱谷線有稻米之鄉稱號，目前休耕期，農友栽種油菜花作綠肥，關山鎮及池上鄉稻田開滿黃澄澄油菜花朵，宛若舖上黃地毯般漂亮，成為田園旅遊亮點。

縣府交觀處表示，去年逾870萬人次造訪台東，較2022年增長約7.34%，春節假期到台東除賞花，還有知本溫泉季和鐵花燈の祭，及藍海生活節水舞展演，歡迎到台東旅遊享受健康旅遊。

公路局南區養護工程分局提醒2月8日至2月14日，台東多良車站、金城武樹、水往上流、八仙洞等景區實施交通疏導及管制措施，呼籲遊客多利用公共運輸返鄉或出遊，可享轉乘在地客運折扣、台灣好行等優惠。