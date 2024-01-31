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基隆點亮觀光 明年籌建摩天輪
基隆市長謝國樑昨天宣布明年規畫在國門廣場增建一座高40到60公尺的摩天輪，搭配市港夜景燈光，打造北台灣的觀光新亮點。藍營認為值得建設與投資；綠營質疑「韓國瑜做不到的愛情摩天輪，由謝國樑來實踐嗎？」也認為地點應慎選。
謝國樑剛從日本取經返台，昨在市務會議後表示，今年會先用暫時性的遊具，在國門廣場打造海景兒童樂園，追加預算時編列摩天輪預算，最快在明年度裝設。「希望未來摩天輪能成為北台灣重要的觀光景點」，謝國樑表示，基隆是重要的港口城市，遊客眾多，現在東岸商場很受關注，希望搭配摩天輪帶來更多的觀光旅遊和購物元素，西岸也積極在打造觀光遊遊、招商，結合起來打造更好的港景和景觀。
未來摩天輪如何規畫？謝國樑說，摩天輪要搭配良好的夜景燈光，成為城市的重要裝飾和景觀；未來會收費、有商業模式，小朋友可有優惠措施。
國民黨議員宋瑋莉說，摩天輪是很大的亮點，帶動基隆觀光發展，也對房地產發展有幫助，值得建設和投資；尤其未來要建基隆捷運，北部的民眾剛好可搭捷運來看摩天輪。國民黨議員連恩典說，基隆港和市區夜景本就很美，白天視野也極佳，可看到基隆港市全景，對帶動觀光人潮會很有吸引力。
民進黨議員張顥瀚說，前市長林右昌好不容易將國門廣場的空間整理出來，為何要選在這裡建摩天輪？這些努力恐將白費，可以考慮基隆港東岸，而且促進基隆的觀光發展一定要用摩天輪嗎？應更完整評估效益。
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