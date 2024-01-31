快訊

今明溫暖 吳德榮：春節前變天 鋒面和冷空氣接力轉濕冷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆長興國小人行道 破損長青苔

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆長興國小人行道破損、長青苔，學生、居民易摔盼改善。圖／議員張耿輝提供
基隆長興國小人行道破損、長青苔，學生、居民易摔盼改善。圖／議員張耿輝提供

基隆市七堵區長興國小旁人行道，多年來都沒有維護更新，地磚破損嚴重，還長青苔十分濕滑，學生家長及居民反映常滑倒，尤其行道樹樹根隆起，增加危險性。議員建議盡速整修破損，並全面換新改善。市府表示，破損會先修繕，並由教育處爭取內政部整建經費。

議員張耿輝前天會同市府、學校、家長等單位人員到長興國小外人行道會勘，基隆市學生家長聯盟理事長李進雄說，長興國小旁人行道多年來都沒有維護更新，原鋪設地磚破損嚴重，下雨時長青苔相當濕滑，經常接到學生家長或居民反映差點被絆倒或滑倒。

家長指出，行道樹種植多年後樹根不斷生長，四處亂竄隆起嚴重，不只破壞人行道，民眾通行時增加不少危險，還有人堆積雜物，影響學生和居民通行。

張耿輝表示，市長謝國樑上任之後對於友善行人、行人通行空間及校園環境等十分重視，長興國小人行道的問題，嚴重影響學童與民眾通行的安全，如果不立即處理恐造成危險。他建議除了爭取中央經費外，可先動支第二預備金改善坑坑洞洞狀況。

工務處說明，教育處預計2月提案，向內政部爭取永續提升行人安全計畫經費，針對各校周圍人行空間全面改善，過渡時期會先針對破損處修繕，維護行人通行安全。

人行道 行人 行道樹

延伸閱讀

台中市監視器機箱擋人行道 市警局：已改善12處地點

告別危橋 基隆市仁愛橋改建完工通車

基隆國門廣場擬蓋摩天輪 直徑40至60公尺

謝國樑要在基隆建摩天輪打造觀光新亮點 藍綠看法兩極

相關新聞

春節逢花季 台東花海向遊客招手

春節連假下周開始，台東縣包括南迴線金針山、縱谷線池上，及關山、海端霧鹿與利稻等處適逢櫻花、油菜花花季，美麗花海熱情向遊客...

基隆點亮觀光 明年籌建摩天輪

基隆市長謝國樑昨天宣布明年規畫在國門廣場增建一座高40到60公尺的摩天輪，搭配市港夜景燈光，打造北台灣的觀光新亮點。藍營...

基隆長興國小人行道 破損長青苔

基隆市七堵區長興國小旁人行道，多年來都沒有維護更新，地磚破損嚴重，還長青苔十分濕滑，學生家長及居民反映常滑倒，尤其行道樹...

羅東幼幼專班新園舍動土

宜蘭縣羅東鎮立幼兒園昨天辦理新園舍動土典禮，專門為2到3歲幼兒打造8間教室與風雨廊道等。園方指出，幼兒超過2歲後不能待在...

花蓮春節就醫 衛生局網站可查詢

農曆春節7天連假，返鄉與旅遊人潮將湧入花蓮，增加病毒傳播風險，花蓮縣衛生局因應過年就醫需求，協調全縣醫院加強連假期間醫療...

東岸商場今移交恐爆衝突 NET態度硬 謝國樑：依法處理

基隆市東岸廣場因租約到期市府重新招商，2月1日起擬由微風集團接手，但目前經營的主富服裝公司（NET）批評市府招標違法，堅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。