基隆長興國小人行道 破損長青苔

基隆市七堵區長興國小旁人行道，多年來都沒有維護更新，地磚破損嚴重，還長青苔十分濕滑，學生家長及居民反映常滑倒，尤其行道樹樹根隆起，增加危險性。議員建議盡速整修破損，並全面換新改善。市府表示，破損會先修繕，並由教育處爭取內政部整建經費。

議員張耿輝前天會同市府、學校、家長等單位人員到長興國小外人行道會勘，基隆市學生家長聯盟理事長李進雄說，長興國小旁人行道多年來都沒有維護更新，原鋪設地磚破損嚴重，下雨時長青苔相當濕滑，經常接到學生家長或居民反映差點被絆倒或滑倒。

家長指出，行道樹種植多年後樹根不斷生長，四處亂竄隆起嚴重，不只破壞人行道，民眾通行時增加不少危險，還有人堆積雜物，影響學生和居民通行。

張耿輝表示，市長謝國樑上任之後對於友善行人、行人通行空間及校園環境等十分重視，長興國小人行道的問題，嚴重影響學童與民眾通行的安全，如果不立即處理恐造成危險。他建議除了爭取中央經費外，可先動支第二預備金改善坑坑洞洞狀況。

工務處說明，教育處預計2月提案，向內政部爭取永續提升行人安全計畫經費，針對各校周圍人行空間全面改善，過渡時期會先針對破損處修繕，維護行人通行安全。