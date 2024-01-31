花蓮春節就醫 衛生局網站可查詢

農曆春節7天連假，返鄉與旅遊人潮將湧入花蓮，增加病毒傳播風險，花蓮縣衛生局因應過年就醫需求，協調全縣醫院加強連假期間醫療資源調配，過年醫療不打烊。

衛生局長朱家祥說，預期返鄉及遊客數高峰將在除夕至初四間，因疫情後全國醫療人力出現離職潮，尤其護理人力不足，需協調全縣醫院加強調配年節醫療資源。春節最常見的是腸胃不適、呼吸道疾病、交通意外事故等，建議民眾勤洗手、人潮擁擠戴口罩保護、提前備好慢性病藥物、注意溫差變化、維持正常飲食及運動等。

依規畫，花蓮慈濟醫院2月9日至12日上午均有門診；門諾醫院2月10日至12日全天開設「春節呼吸道傳染特別門診」。

持有慢性病處方箋的民眾，領藥時間若適逢春節假期，可提早領藥或至不打烊的社區藥局領取；春節8家醫院附設洗腎中心預約都已額滿，另有6間獨立型洗腎診所，建議臨時有需求先打電話確認。

朱家祥建議，春節期間，若非急重症病患請勿湧入大醫院急診，以免排擠其他病情危急患者，也勿因久候看診責怪醫護人員。