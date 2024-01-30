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告別危橋 基隆市仁愛橋改建完工通車

中央社／ 基隆30日電

基隆市仁愛橋跨越旭川河連接忠四路及仁五路，因長期承載車輛通行，已出現鋼筋鏽蝕、混凝土剝落等情形，改建工程去年4月開工，歷經9個月施工，今天完工通車。

內政部長林右昌出席剪綵啟用通車儀式致詞指出，基隆市區過去有5座危橋，包括含忠2橋、忠3橋、仁愛橋、31號橋及中山橋，已完成忠2橋、忠3橋及仁愛橋3座危橋改建，後續還有2座，希望市府能依序推動改建，中央也會予以支持，待全數完成改建後，基隆市中心的危橋就能改善完畢。

林右昌表示，鄰近仁愛橋的基隆警察局第一分局原規劃要改建，原本有異地重建或原地採取公辦都更方式，因第一分局旁的舊製冰廠建物已拆除，已具備基地整合機會，可進一步帶動基隆的發展。

基隆市長謝國樑致詞說，仁愛橋在農曆年前恢復人車通行，希望在過年期間，能有效紓解交通壅塞問題。此外，市府會努力持續推動危老都更，市府今年編列新台幣2000萬元預算及設立都更辦公室，希望在基隆多處地段能更有效推動都更，打造更好的居住環境。

基隆市議會議長童子瑋致詞表示，仁愛橋旁的閒置舊製冰廠，日前無預警坍塌，凸顯基隆市老舊空屋整建更新議題，期盼能建立危老都更檢驗平台，建立機制讓民間、民意代表提報，由公部門投入調查，並定期公開說明會，以回應民意。

市府表示，仁愛橋改建工程總經費新台幣8766萬元，由中央補助7100萬元，完工後的仁愛橋符合最新設計規範，長度30公尺，寬度20公尺，配置單向4車道及兩側各2公尺寬人行道，提供市民安全、寬敞的市區橋梁。

都更 林右昌

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