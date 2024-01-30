花蓮市年前大型廢棄物破萬件 清潔隊增派車隊清運

春節將至，民眾大掃除汰除老舊電器與家具，花蓮市公所展開收運工作。今年預約清運戶共有3625戶，總件數多達1萬875件，較歷年多出2成，清潔隊派出10輛大車載運廢棄物，更協調20多名人力支援，請民眾丟棄危險物品時包裹確實，也要做好分類，避免清潔隊員受傷。

花蓮市公所在農曆年前辦理大宗廢棄物免費收運，每戶最多3件，即日起開始收運，規畫3處地點暫時堆放，市長魏嘉彥今天到其中一處堆放區南濱抽水站，慰勞執勤的清潔隊員，關心清運進度。魏表示，清潔隊員搬運大宗廢棄物非常辛苦且工作量大，過程可能有些粗魯，請鄉親多包涵。

清潔隊長吳慶展表示，家戶大宗廢棄物清運時間雖然至2月5日，不過因今年爆量，如未能在期限內收運完成，將再安排6、7日兩天應變，一定會將登記清運完成。

吳慶展指出，去年有隊員在清運過程中遭刀具割傷，呼籲民眾在丟棄大廢棄物時，應將內層物品拿出來包裹好，交給清潔人員。而電器重量重，曾有隊員在搬運中不慎拉傷，不過類似情形已透過教育訓練減少。

吳慶展說，大宗廢棄物如電器、彈簧墊裡的彈簧、鐵櫃等均含金屬物質，經處理後會拿去變賣現金，並依規定撥用作為改善工作環境及福利金等，至於無回收價值的部分，則會送往台泥氣化爐焚燒。