快訊

中捷藍線核定！估價師：不吃不喝12年買房 以後更痛苦

貼文指前老闆「有性病、嗑藥」楊實秋兒子挨告 法院判有罪原因曝光

開唱時間點曝光！周杰倫被爆將在台北大巨蛋開演場會 遠雄集團發聲了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮市年前大型廢棄物破萬件 清潔隊增派車隊清運

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市清潔隊協助清運老舊電器與家具，今年預約清運戶數共有3625戶，總件數多達1萬875件，清潔隊派出10輛大車與20多名人力支援。記者王思慧／攝影
花蓮市清潔隊協助清運老舊電器與家具，今年預約清運戶數共有3625戶，總件數多達1萬875件，清潔隊派出10輛大車與20多名人力支援。記者王思慧／攝影

春節將至，民眾大掃除汰除老舊電器與家具，花蓮市公所展開收運工作。今年預約清運戶共有3625戶，總件數多達1萬875件，較歷年多出2成，清潔隊派出10輛大車載運廢棄物，更協調20多名人力支援，請民眾丟棄危險物品時包裹確實，也要做好分類，避免清潔隊員受傷。

花蓮市公所在農曆年前辦理大宗廢棄物免費收運，每戶最多3件，即日起開始收運，規畫3處地點暫時堆放，市長魏嘉彥今天到其中一處堆放區南濱抽水站，慰勞執勤的清潔隊員，關心清運進度。魏表示，清潔隊員搬運大宗廢棄物非常辛苦且工作量大，過程可能有些粗魯，請鄉親多包涵。

清潔隊長吳慶展表示，家戶大宗廢棄物清運時間雖然至2月5日，不過因今年爆量，如未能在期限內收運完成，將再安排6、7日兩天應變，一定會將登記清運完成。

吳慶展指出，去年有隊員在清運過程中遭刀具割傷，呼籲民眾在丟棄大廢棄物時，應將內層物品拿出來包裹好，交給清潔人員。而電器重量重，曾有隊員在搬運中不慎拉傷，不過類似情形已透過教育訓練減少。

吳慶展說，大宗廢棄物如電器、彈簧墊裡的彈簧、鐵櫃等均含金屬物質，經處理後會拿去變賣現金，並依規定撥用作為改善工作環境及福利金等，至於無回收價值的部分，則會送往台泥氣化爐焚燒。

針對春節期間花蓮市收運垃圾時間，吳慶展說，初一至初三（2月10日至12日）全面停止收運；小年夜（2月8日）、除夕（2月9日）及初四（2月13日），自上午9時30分起陸續執行1趟收運服務；初五（2月14日）恢復正常收運時間，不過當天周三本來就沒有收運；至於垃圾收運定時定點服務部分，因春節人力有限而暫停服務。

花蓮市公所即日起展開家戶大宗廢棄物收運工作，今年預約清運件數高達1萬多件，較歷年多出2成，清潔隊除派出10輛大車、20多名人力支援。記者王思慧／攝影
花蓮市公所即日起展開家戶大宗廢棄物收運工作，今年預約清運件數高達1萬多件，較歷年多出2成，清潔隊除派出10輛大車、20多名人力支援。記者王思慧／攝影
花蓮市公所即日起展開家戶大宗廢棄物收運工作，市長魏嘉彥今到南濱抽水站視察收運進度。記者王思慧／攝影
花蓮市公所即日起展開家戶大宗廢棄物收運工作，市長魏嘉彥今到南濱抽水站視察收運進度。記者王思慧／攝影

廢棄物 花蓮

延伸閱讀

桃園市春節垃圾清運表出爐 清潔隊大年初四開工

春節期間彰化縣26鄉鎮市垃圾清運時間出爐 呼籲民眾落實資源回收

羅東迎春節！年貨市場抽大獎 大型垃圾免費清運大掃除

中市春節垃圾收運 這兩天定時定點、初四恢復清運

相關新聞

基隆國門廣場擬蓋摩天輪 直徑40至60公尺

基隆市長謝國樑今天表示，希望明年能在國門廣場建置固定式摩天輪，直徑介於40公尺至60公尺，會追加預算編列經費，期盼最快明...

謝國樑要在基隆建摩天輪打造觀光新亮點 藍綠看法兩極

基隆市長謝國樑今天宣布，希望明年能夠在國門廣場增建一座固定式的摩天輪，高度規畫40至60米之間，搭配市港的夜景燈光，成為...

金馬影后陳淑芳現身「同心鞋力」表情豐富談助人最好命

金馬影后陳淑芳今到宜蘭參與愛心贈鞋公益活動，她表情豐富，暢談自己做公益是受到家人影響，這次擔任新北市樂心關懷協會愛心大使...

出席宜蘭感恩茶會 賴清德：民主精神讓陳俊宇接棒成功

民進黨總統當選人賴清德今天到宜蘭舉辦感恩茶會，他表示這次不少立委連任或交棒失敗，宜蘭立委候選人陳俊宇臨危受命能成功接棒，...

19歲青年未報戶口成幽靈人口 秀林戶政助取得身分證

台北一名19歲青年，因為家裡私人原因遲未報戶口，成幽靈人口，他用網路自學，母親為讓兒子踏入職場，決定到老家花蓮秀林鄉，於...

基隆市區樞紐仁愛橋改建完工通車 林右昌、謝國樑剪綵

基隆市區仁愛橋是連接忠四、仁五路的重要橋梁，為市區交通重要樞紐，因長期承載負重，主梁及橫梁都鋼筋鏽蝕，去年4月封橋改建，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。