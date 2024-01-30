快訊

周杰倫被爆5月站上台北大巨蛋 榮登第一人！公司說話了

中職／找樂天女孩私接活動...桃猿前領隊遭約談 球團回應了

新光金控兩派股東之爭！金管會主委黃天牧首度發聲 提五點聲明

解決羅東每年逾50流浪幼兒難題 宜縣府幼幼專班新舍動土

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
羅東鎮內目前幼托需求存在缺口，每年有超過50名「流浪幼兒」，鎮立幼兒園新園舍完成後可提供128名托育名額。圖／羅東鎮公所提供
羅東鎮內目前幼托需求存在缺口，每年有超過50名「流浪幼兒」，鎮立幼兒園新園舍完成後可提供128名托育名額。圖／羅東鎮公所提供

宜蘭縣羅東鎮立幼兒園今天辦理新園舍動土典禮，專為2到3歲幼兒打造8間教室與風雨廊道等。校方指出，幼兒超過2歲後不能待在托嬰中心，鎮內每年有超過50名「流浪幼兒」面臨無校可讀的窘境，新的幼幼專班明年開學後預計可收托128名幼童，盼滿足幼教需求。

幼幼專班園舍是一層樓建築，占地3006.4平方公尺，位於目前的籃球場，耗資7068萬元，中央補助6218萬元，預計明年8月完工。一樓設有8間教室與寬5公尺的風雨走廊，提供雨天的活動環境；樓頂也設有欄杆、天窗和幼童專用互動設施，孩子們可以安全無虞的在享受天空、眺望遠方。

幼兒園長林淑玲表示，目前羅東鎮幼托缺口大，鎮立幼兒園本園加上2間分園，每年都備取到4、50人；由於法規規定幼童超過2歲就不能待在托嬰中心，一些幼童可能10月、11月滿2歲被迫離開，錯過幼兒園入學時機，無校可念成為流浪幼兒，每年超過50人，成為許多家庭甜蜜的負擔。

鎮立幼兒園幼幼班新園舍明年8月完工，投入使用後預計可收托128名2到3歲幼兒，大大緩解目前幼托量能的窘境；林淑玲補充，新的園舍也會根據2到3歲孩童的需求，強化如廁、照顧等特別需求，與原先3到5歲的幼兒園串聯成適齡適性的一條龍服務。

羅東鎮長吳秋齡表示，新的園舍是全台首創公設公辦幼幼專班學習空間，在軟硬體設施、教材、教保人員與空間配置上都有特殊性與專業性，打造家長放心安心、孩童快樂安全的學習環境。

羅東鎮立幼兒園新園舍位於目前籃球場，占地約3000平方公尺，為一樓建築，將設有8個教室、風雨廊道以及樓頂天窗等設施。圖／羅東鎮公所提供
羅東鎮立幼兒園新園舍位於目前籃球場，占地約3000平方公尺，為一樓建築，將設有8個教室、風雨廊道以及樓頂天窗等設施。圖／羅東鎮公所提供
羅東鎮長吳秋齡（中）表示，明年鎮立幼兒園新園舍完成後，可提供2到3歲幼兒快樂安全的學習環境。圖／羅東鎮公所提供
羅東鎮長吳秋齡（中）表示，明年鎮立幼兒園新園舍完成後，可提供2到3歲幼兒快樂安全的學習環境。圖／羅東鎮公所提供

幼兒園 羅東 教室

延伸閱讀

嘉基托嬰中心落成啟用 收托人數增至50人

竹縣公設民營福德托嬰中心今起現場報名 收24位嬰幼兒

宜花線客運熄燈民眾憂停駛擴大 宜縣府：不必擔心

新北幼兒猝死 社會局：從未恢復托嬰中心口罩令

相關新聞

謝國樑要在基隆建摩天輪打造觀光新亮點 藍綠看法兩極

基隆市長謝國樑今天宣布，希望明年能夠在國門廣場增建一座固定式的摩天輪，高度規畫40至60米之間，搭配市港的夜景燈光，成為...

解決羅東每年逾50流浪幼兒難題 縣府幼幼專班新舍動土

宜蘭縣羅東鎮立幼兒園今天辦理新園舍動土典禮，專為2到3歲幼兒打造8間教室與風雨廊道等。校方指出，幼兒超過2歲後不能待在托...

基隆國門廣場擬蓋摩天輪 直徑40至60公尺

基隆市長謝國樑今天表示，希望明年能在國門廣場建置固定式摩天輪，直徑介於40公尺至60公尺，會追加預算編列經費，期盼最快明...

金馬影后陳淑芳現身「同心鞋力」表情豐富談助人最好命

金馬影后陳淑芳今到宜蘭參與愛心贈鞋公益活動，她表情豐富，暢談自己做公益是受到家人影響，這次擔任新北市樂心關懷協會愛心大使...

出席宜蘭感恩茶會 賴清德：民主精神讓陳俊宇接棒成功

民進黨總統當選人賴清德今天到宜蘭舉辦感恩茶會，他表示這次不少立委連任或交棒失敗，宜蘭立委候選人陳俊宇臨危受命能成功接棒，...

19歲青年未報戶口成幽靈人口 秀林戶政助取得身分證

台北一名19歲青年，因為家裡私人原因遲未報戶口，成幽靈人口，他用網路自學，母親為讓兒子踏入職場，決定到老家花蓮秀林鄉，於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。