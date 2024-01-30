解決羅東每年逾50流浪幼兒難題 宜縣府幼幼專班新舍動土
宜蘭縣羅東鎮立幼兒園今天辦理新園舍動土典禮，專為2到3歲幼兒打造8間教室與風雨廊道等。校方指出，幼兒超過2歲後不能待在托嬰中心，鎮內每年有超過50名「流浪幼兒」面臨無校可讀的窘境，新的幼幼專班明年開學後預計可收托128名幼童，盼滿足幼教需求。
幼幼專班園舍是一層樓建築，占地3006.4平方公尺，位於目前的籃球場，耗資7068萬元，中央補助6218萬元，預計明年8月完工。一樓設有8間教室與寬5公尺的風雨走廊，提供雨天的活動環境；樓頂也設有欄杆、天窗和幼童專用互動設施，孩子們可以安全無虞的在享受天空、眺望遠方。
幼兒園長林淑玲表示，目前羅東鎮幼托缺口大，鎮立幼兒園本園加上2間分園，每年都備取到4、50人；由於法規規定幼童超過2歲就不能待在托嬰中心，一些幼童可能10月、11月滿2歲被迫離開，錯過幼兒園入學時機，無校可念成為流浪幼兒，每年超過50人，成為許多家庭甜蜜的負擔。
鎮立幼兒園幼幼班新園舍明年8月完工，投入使用後預計可收托128名2到3歲幼兒，大大緩解目前幼托量能的窘境；林淑玲補充，新的園舍也會根據2到3歲孩童的需求，強化如廁、照顧等特別需求，與原先3到5歲的幼兒園串聯成適齡適性的一條龍服務。
羅東鎮長吳秋齡表示，新的園舍是全台首創公設公辦幼幼專班學習空間，在軟硬體設施、教材、教保人員與空間配置上都有特殊性與專業性，打造家長放心安心、孩童快樂安全的學習環境。
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