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謝國樑要在基隆建摩天輪打造觀光新亮點 藍綠看法兩極
基隆市長謝國樑今天宣布，希望明年能夠在國門廣場增建一座固定式的摩天輪，高度規畫40至60米之間，搭配市港的夜景燈光，成為北台灣重要觀光亮點。藍議員認為這絕對是非常大的亮點，可以帶動基隆的觀光發展，並帶來人潮和錢潮；但綠議員則認為地點要慎選，在國門廣場不適當，且擔心排擠其他民生建設經費。
國民黨議員宋瑋莉表示，這絕對是非常大的亮點，可以帶動基隆的觀光發展，並帶來人潮和錢潮，也對房地產發展有幫助，摩天輪絕對值得建設和投資。尤其未來要建基隆捷運，北部的民眾搭捷運來，剛好看摩天輪，市民都會贊成的。
國民黨議員連恩典指出，基隆港旁建建摩天輪，絕對可以成為基隆觀光發展建立特色，基隆港和市區一帶本來夜景就很美，白天視野也極佳，可以看到基隆港市全景，對帶動觀光人潮會很有吸引力。
民進黨議員張顥瀚說，過去前市長林右昌時期，好不容易將國門廣場的空間整理出來，克服很多困難，如今成為一處開闊、舒適的空間，可以賞夜景、休閒，十分難得，謝市長為何要選在這裡建摩天輪，那以前的努力都白費了，地點應再慎選，不一定非在國門廣場不可，基隆港東岸也可考量。
張顥瀚表示，「韓國瑜做不到的愛情摩天輪，由謝國樑來實踐嗎？」市長要促進基隆的觀光發展，大家都非常贊成，但一定要用摩天輪來完成嗎，摩天輪的效用還有待評估，應有更完整的評估才行。
民進黨議員吳驊珈認為，基隆市很多基礎建設都還沒有上軌道，謝市長還有很多民生建設還沒有做好，她擔心建摩天輪的經費很大，恐排擠民生建設的經費和量能。
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