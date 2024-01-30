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中捷藍核定 林右昌：基捷等政院最後核定是一劑強心針

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
中捷藍核定，林右昌：基捷等政院最後核定是一劑強心針。記者游明煌／攝影
中捷藍核定，林右昌：基捷等政院最後核定是一劑強心針。記者游明煌／攝影

中捷藍線核定，台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑都表示肯定中央，內政部長林右昌今天說，基隆捷運交通部都已完成相關程序，而且已經提報到行政院，就等行政院做最後核定。他任內啟動基隆捷運相關程序、定線規畫，與有榮焉，最近如能趕快核定，對基隆未來是一劑強心針，會帶動基隆更多的進步和發展。

林右昌說，基隆捷運核定的話，是非常大的一步，從過去20多年前，大家根本連想都不敢想，那時候以為捷運到基隆，只能到百福社區。

林右昌表示，現在第一階段可以到八堵，第二階段會進到基隆市區，交通部都已完成相關程序，就等行政院做最後核定。

林右昌說，這是對基隆未來進步發展很大成績，在他任內啟動基隆捷運相關程序、定線規畫，他也與有榮焉，如果能夠最近趕快把基隆捷運核定，對基隆未來是一劑強心針，也會帶動基隆更多的進步和發展。

基隆捷運 林右昌 行政院

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