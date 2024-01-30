出席宜蘭感恩茶會 賴清德：民主精神讓陳俊宇接棒成功

民進黨總統當選人賴清德今天到宜蘭舉辦感恩茶會，他表示這次不少立委連任或交棒失敗，宜蘭立委候選人陳俊宇臨危受命能成功接棒，是因為鄉親發揮民主精神；接下來也會兌現政見建設宜蘭，回饋宜蘭對民主的支持。

民進黨今天中午在宜蘭縣議會舉辦感恩茶會，賴清德、立法院長游錫堃、陳俊宇，以及信賴之友會秘書長陳金德、競總主委劉守成等幹部與會，副總統當選人蕭美琴確診不克出席，賴也替她向鄉親們致歉。

賴清德說，抱著感恩的心情來到宜蘭，感謝競選團隊無論刮風下雨都團結一致，在菜市場、路口等地沿街拜票，用心團結才能讓他拿下宜蘭最高票，讓陳俊宇當選；這次選舉遇到很多挑戰，有不少立委連任或交棒失敗，陳俊宇臨危受命仍接棒成功，既是團結的成果，也是宜蘭鄉親民主精神的選擇。

賴清德向鄉親報告當選後的目標，第一，繼續守護台灣主權，確保民主自由人權；第二，發展經濟，除了科技產業，更要照顧150多萬家中小微型企業，責成行政院相關部門輔導企業轉型；第三，推動宜蘭建設，兌現均衡台灣建設計畫，讓宜蘭經濟好、生活好，回饋宜蘭人對民主的支持。

賴清德重申，會將總統選舉的1.6億元補助款捐出，3分之1繳回黨部，3分之1捐給黨中央照顧創黨黨員與年輕黨工。賴說，自己是第18任黨主席，他到中央黨部看到17位前輩的照片，回想起圓山創黨的艱難，先賢們真的非常不簡單，奉獻青春給民主，現在當然要好好照顧；最後3分之1，則會捐作公益。

賴清德最後表示，宜蘭接下來要面對議員補選、縣長選舉等基層選舉，要拿出3點精神，相信宜蘭會越來越好。第一，秉持清廉勤政愛鄉土的招牌；第二，繼續培養人才，陳定南基金會長久耕耘，信賴台灣之友會也會合作，寒暑假開辦營隊，請民主前輩分享生命歷程，帶年輕人投入政治工作；第三，團結一致。