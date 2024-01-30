19歲青年未報戶口成幽靈人口 秀林戶政助取得身分證

台北一名19歲青年，因為家裡私人原因遲未報戶口，成幽靈人口，他用網路自學，母親為讓兒子踏入職場，決定到老家花蓮秀林鄉，於當地戶政事務所補辦出生登記。戶政事務所人員得知都很驚訝直呼「這是少見的案例」，確認青年真的沒報戶口，花2個月協助辦理，讓他開啟人生新篇章。

花蓮秀林鄉戶政事務所主任吳敏賢表示，當時母親到事務所詢問兒子補辦戶口，感到非常訝異，以19歲數來看，是很稀有的案例。詢問得知青年從小靠網路學習新知與識字，沒有上學，只有寫字比較生疏，以往生病都去診所買成藥，而該打的疫苗也都沒有接種。至於未報戶口的原因，兩人都未透露。

吳敏賢說，在訪談過程中，青年母親表示，因兒子是在台北自家生產，並非由醫院診所接生，沒有取得出生證明書，也因當初另有所考量，於是便讓小孩自幼便在台北家中自主學習，生活範圍很小。而在近3年期間，青年在家人的帶領下學習水電維修技術，為工作賺錢，便補報戶口。

「青年生父不詳，與母親是親子關係」，吳敏賢指出，當時先初步了解青年母親手邊有的出生相關資訊外，也請母親取得DNA證明，並提供相關的行政資源協助。

依據內政部「無戶籍人口補辦戶籍登記注意事項」規定，由戶政事務所函文警政署刑事警察局、移民署及警察局，實際訪查個案居住地，也查調是否曾有出入境等相關資料，確認青年真的沒有報戶口，已協助正式納入戶籍，順利取得身分證與健保卡。

現在青年準備邁向新人生階段，也表達對外出工作及交友的渴望，在正式取得身分證後，母親及青年一再感謝戶政事務所協助。

吳敏賢表示，依「戶籍法」出生登記不得超過2個月，最少開罰300元；不過青年出生已是19年前的事，舊法不適用現況，因此對媽媽僅有口頭告誡。