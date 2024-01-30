基隆市區樞紐仁愛橋改建完工通車 林右昌、謝國樑剪綵
基隆市區仁愛橋是連接忠四、仁五路的重要橋梁，為市區交通重要樞紐，因長期承載負重，主梁及橫梁都鋼筋鏽蝕，去年4月封橋改建，今天完工通車，附近崁仔頂漁市、仁愛市場採購年貨更順暢。內政部長林右昌、市長謝國樑等一起出席通車儀式。
仁愛橋跨越旭川河連接忠四路及仁五路，為基隆市區南側東西向的重要交通動脈，使用已達40餘年，因長期承載大小車輛通行，已有鋼筋鏽蝕，混凝土剝落等情形，基隆市政府積極爭取經費改建，去年4月開工，歷經9個月完工。
今天林右昌和謝國樑同框，還有立委當選人林沛祥、議長童子瑋及多名議員、里長一起出席上午10點半的通車儀式。
林右昌說，中央全力支持地方推動道路改善工作，8年來已補助基隆逾15億元，過去有5座危橋，包括含忠二橋、忠三橋、仁愛橋、三十一號橋及中山橋，目前已成功完成忠二、忠三及仁愛橋3座危橋的改建工程，後續還有2座，希望市政府也夠依序進行改善工程，中央也會給予支持。
林右昌表示，鄰近仁愛橋的基隆一分局，原有規畫是要進行改建，推動方向包括在在仁愛國小及國民運動中心異地重建，或原地採取公辦都更的方式重建，因旁邊製冰廠已拆除，未來也具備基地整合的機會，可進一步帶動基隆進度及發展。
謝國樑向工程期間對民眾造成的不便表達歉意，也對工務處能提早完成工程給予肯定，他說，仁愛橋能夠在年前通車，希望在過年期間能夠有效紓解交通壅塞問題，市公車明天起也會恢復原有路線。
謝國樑表示，未來基隆市府也將持續努力推動危老都更，市府今年設立都更辦公室，已編2000萬的預算，希望在基隆的幾十個地段規劃有效都更，與民意代表及里長們通力合作，打造更好的居住環境。
改建後的仁愛橋符合最新的橋梁設計規範，長度30公尺，寬度20公尺，配置單向四車道及兩側各2米寬人行道。工程經費8766萬元，內政部補助81%。
市府工務處長陳耀川表示，提前於農曆年前完工，讓市民可以在年節期間有更好的的通行環境及購物需求。
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