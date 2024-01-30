生病免煩惱 春節花蓮醫療服務不打烊

下周迎來農曆春節7天連假，返鄉與旅遊人潮將湧入花蓮，可能增加病毒傳播風險，花蓮縣衛生局因應過年就醫需求，協調全縣醫院加強連假期間醫療資源調配，將各醫院春節看診訊息公布在衛生局官網，鄉親在看診前可先致電醫療院所確認。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，今年預期返鄉及遊客數高峰將在除夕至初四間，然而疫情後全國各醫院醫療人力出現離職潮，尤其護理人力不足，仍積極協調全縣醫院加強調配年節醫療資源。

朱家祥指出，依往年春節民眾求診資料統計，最常見的醫療需求分別為腸胃不適、呼吸道疾病、因氣溫遽變導致慢性疾病、及外出發生交通意外事故，請民眾及早做好長假規畫與準備，如勤洗手、人潮擁擠處戴口罩保護、提前備好慢性病藥物、注意溫差變化、維持正常飲食及運動等。

花蓮慈濟醫院2月9日至12日上午均有門診、門諾醫院2月10日至12日全天開設「春節呼吸道傳染特別門診」。至於持有慢性病處方箋的民眾，領藥時間若適逢春節假期，可提早領藥或至春節不打烊的社區藥局領取。

針對慢性洗腎需求者，花蓮洗腎機構年節期間提供原服務腎友洗腎，不過8家醫院附設洗腎中心目前預約都已額滿，另外有6間獨立型洗腎診所，臨時有需求者建議先打電話確認是否能安排。

為因應長假可能發生大量的呼吸道疾病，衛生局呼籲民眾盡早施打流感、新冠疫苗增加保護力，若假期間出現呼吸道症狀需就診時，可上花蓮縣衛生局網站（http://www.hlshb.gov.tw）或下載「全民健保行動快易通APP」查詢各醫院看診科別及時段。

朱家祥建議，慢性病患者出遊及返鄉前預先準備好用藥；非急重症病患勿湧入大醫院急診看診，會排擠其他病情危急病患所需要的醫療資源，另也不要因久候看診責怪一線醫護。