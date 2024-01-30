基隆國門廣場擬蓋摩天輪 直徑40至60公尺
基隆市長謝國樑今天表示，希望明年能在國門廣場建置固定式摩天輪，直徑介於40公尺至60公尺，會追加預算編列經費，期盼最快明年將摩天輪裝設起來。
謝國樑上午與媒體茶敘時表示，市府今年會在國門廣場以暫時性遊具打造海景樂園，希望明年能在國門廣場建置固定式摩天輪，會追加預算編列經費，希望最快明年將摩天輪裝設起來。
謝國樑指出，日前他前往日本參訪，再次至橫濱觀賞摩天輪，這座摩天輪運作至今狀況良好，是橫濱發展的關鍵景觀，而基隆是台灣重要的港口城市，希望市府的摩天輪計畫，未來能成為北台灣重要觀光景點。
謝國樑說，市府希望採購直徑40公尺到60公尺間的摩天輪，摩天輪不只是兒童的遊具，更是城市重要的裝飾和景觀，期盼作為海港城市的基隆，也能有標的性建築藝術。
至於摩天輪營運後是否會收費，謝國樑表示，一定會有商業模式和收費，不然未來難以營運和維護，不過，市府希望能提供特定時段，讓基隆的孩子能開心遊玩。
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