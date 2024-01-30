台電召開臨時股東會增資防破產 民股揚言抗爭凸顯不公

台電計畫在2月23日召開股東臨時會，通過1000萬元增資案，避免「破產」窘境。台電民股長期對官股增資稀釋民股頗有微詞，並指政府因廢核等政策不當才造成困境。台電員工仍年年發獎金，股東卻沒股利，明顯雙重標準，串連在股東會抗爭凸顯問題，讓社會知道真相，爭取權益。

台電虧損持續擴大，去年累計虧損超過3800億元，幾乎快要吃掉資本額，預估今年會再虧損超過1800億元。台電前年底召開股東臨時會修訂公司章程，將資本總額4000億元調整為6000億元。經濟部在今年總預算編列1000億元為台電增資，讓台電資本額擴大到5800億元。

從台電基隆區營業處長職務退休的白銀隆也是台電股東，他說，已多次在台電股東會發言，要求政府要維護公平正義，重視民股權益。假如台電在這次股東臨時會又要動用表決強行通過增資案，因為股權比例懸殊，民股將「暴力」抗爭，保護自身權益。

白銀隆表示，早年他進台電的時候負責股務工作，當年因為台電缺自有資金，勸很多的股東繳現金股本。他告訴民股現在大家省吃儉用，將來台電不會虧待大家，結果現在是虧待了，所以他要義無反顧發聲，對民股做道義上協助。

白銀隆認為，台電民股當年最忠於國家，支持國家經濟建設，現在因為政府消滅核電，才讓台電窮途末路。現在官股占97%，民股只有3%，如果按比例增資，民股就不會被沒收，但政府以特定人身分一直增資，官股大吃小，民股將來就不見了，這是民股一直要抗爭的理由。

台電持續虧損，白銀隆認為主因是「非核家園」政策，讓台電的競爭力綁手綁腳，反讓「綠電」業者受惠。過去綠電公司是水餃股，現在漲到400 左右，台電原來股價400多元，現在不到5元。另一個原因就是國際燃煤、燃油價格暴漲，可是台電一直沒有反應電價。

白銀隆說，台電過去如果要求反映電價，經濟部會很有技巧的說不能一次漲足，會影響國內物價。因為無法反應成本，導致台電經營狀況每況愈下，已20年沒有盈餘，民股沒有股利苦哈哈。反觀台電員工「排除」政策任務因素，雖然虧損仍可以拿到獎金，雙重標準既不合理，也不合情、不合法。