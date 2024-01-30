快訊

促挺烏不能斷 北約秘書長：今日烏克蘭 明日可能是台灣

日本名校迷思鬆動？ 研究發現孩子易陷「深海魚」困境

年終領6個月被罵貪心！長榮航空機師曝「入帳金額」嘆：笑不出來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台電召開臨時股東會增資防破產 民股揚言抗爭凸顯不公

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
台電基隆區營業處退休處長白銀隆表示，台電民股過去支持國家經濟建設，結果台電現在虧待民股。圖／白銀隆提供
台電基隆區營業處退休處長白銀隆表示，台電民股過去支持國家經濟建設，結果台電現在虧待民股。圖／白銀隆提供

台電計畫在2月23日召開股東臨時會，通過1000萬元增資案，避免「破產」窘境。台電民股長期對官股增資稀釋民股頗有微詞，並指政府因廢核等政策不當才造成困境。台電員工仍年年發獎金，股東卻沒股利，明顯雙重標準，串連在股東會抗爭凸顯問題，讓社會知道真相，爭取權益。

台電虧損持續擴大，去年累計虧損超過3800億元，幾乎快要吃掉資本額，預估今年會再虧損超過1800億元。台電前年底召開股東臨時會修訂公司章程，將資本總額4000億元調整為6000億元。經濟部在今年總預算編列1000億元為台電增資，讓台電資本額擴大到5800億元。

從台電基隆區營業處長職務退休的白銀隆也是台電股東，他說，已多次在台電股東會發言，要求政府要維護公平正義，重視民股權益。假如台電在這次股東臨時會又要動用表決強行通過增資案，因為股權比例懸殊，民股將「暴力」抗爭，保護自身權益。

白銀隆表示，早年他進台電的時候負責股務工作，當年因為台電缺自有資金，勸很多的股東繳現金股本。他告訴民股現在大家省吃儉用，將來台電不會虧待大家，結果現在是虧待了，所以他要義無反顧發聲，對民股做道義上協助。

白銀隆認為，台電民股當年最忠於國家，支持國家經濟建設，現在因為政府消滅核電，才讓台電窮途末路。現在官股占97%，民股只有3%，如果按比例增資，民股就不會被沒收，但政府以特定人身分一直增資，官股大吃小，民股將來就不見了，這是民股一直要抗爭的理由。

台電持續虧損，白銀隆認為主因是「非核家園」政策，讓台電的競爭力綁手綁腳，反讓「綠電」業者受惠。過去綠電公司是水餃股，現在漲到400 左右，台電原來股價400多元，現在不到5元。另一個原因就是國際燃煤、燃油價格暴漲，可是台電一直沒有反應電價

白銀隆說，台電過去如果要求反映電價，經濟部會很有技巧的說不能一次漲足，會影響國內物價。因為無法反應成本，導致台電經營狀況每況愈下，已20年沒有盈餘，民股沒有股利苦哈哈。反觀台電員工「排除」政策任務因素，雖然虧損仍可以拿到獎金，雙重標準既不合理，也不合情、不合法。

台電 電價

延伸閱讀

竹市北區天府路等路段停電 搶修完畢已復電

竹市北區部分路段停電 影響2000戶

半導體需要綠電 經濟部：RE100綠電攸關75萬就業人口

桃園觀音區突停電 4896戶摸黑...民：最大電廠在這也沒用

相關新聞

台電召開臨時股東會增資防破產 民股揚言抗爭凸顯不公

台電計畫在2月23日召開股東臨時會，通過1000萬元增資案，避免「破產」窘境。台電民股長期對官股增資稀釋民股頗有微詞，並...

台東悲情嬤車禍癱瘓住走廊十餘年 年前歡喜入新厝

台東縣東河鄉胡姓女子37年前遭遇重大車禍，老公、小孩當場喪命，胡女也因此癱瘓臥床。多年來兩位兄長扛起照護重責，卻因住處狹...

春節適逢花季 7天連假台東3處賞花景點向遊客招手

農曆7天春節連假下周開始，不少民眾計畫出遊行程，台東縣包括南迴線金針山、縱谷線池上及關山、海端霧鹿與利稻等3處適逢櫻花、...

基隆長興國小人行道破損長青苔 學生、居民易摔盼改善

基隆市七堵區長興國小旁人行道，多年來都沒有維護更新，地磚破損嚴重，還長青苔十分濕滑，學生家長及居民反映常滑倒，尤其行道樹...

龍田綠色隧道遭砍頭 遊客錯愕

台東鹿野鄉龍田綠色隧道行道樹，日前遭鄉公所「斷頭式」修樹，遊客錯愕、失望，感嘆美景消失，認為手法太粗暴；鹿野鄉公所解釋，...

量少質佳 頭城黃金茂谷掀搶購

頭城鎮黃金茂谷是市場搶手貨，因氣候環境適宜，農民10年栽培研發出金黃色澤的黃金茂谷，果皮薄、果肉多汁，甜度可達12度以上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。