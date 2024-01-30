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台東悲情嬤車禍癱瘓住走廊十餘年 年前歡喜入新厝

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
胡姓女子車禍癱瘓多年，因為空間不足，多年來睡在住家前廊，會勘人員看了很心疼。記者徐白櫻／翻攝
胡姓女子車禍癱瘓多年，因為空間不足，多年來睡在住家前廊，會勘人員看了很心疼。記者徐白櫻／翻攝

台東縣東河鄉胡姓女子37年前遭遇重大車禍，老公、小孩當場喪命，胡女也因此癱瘓臥床。多年來兩位兄長扛起照護重責，卻因住處狹窄放不下護理床，棲身前廊忍受風吹日曬。台灣心義工隊農曆年前幫助蓋新房及添購家具，搬遷日胡家人感動拭淚，奔走多時的縣議員嚴惠美欣慰說「放下心中重擔，終於能替胡姐姐安心了！」。

現年64歲的胡姓女子命運多舛，早年車禍失去兩位摯愛，也因重傷導致行動不便，後來倖存的兒子又溺水身亡；癱瘓後靠兄長照顧才得以維持生活，不過家人工作不穩定，長年向親友租賃房子。

經由縣議員嚴惠美奔走，台灣心義工團本月接下任務，趕在農曆年前替胡家蓋好新房子。理事長李志強說，出動160人次，花了八個工作天幫胡家兄妹建造全新鋼構平房，電視、冰箱、洗衣機、沙發及熱水器一應具全，人工成本不算，總花費約85萬元。

「怎會有人睡在走廊上？」縣議員嚴惠美說，上山拜票發現胡家困境，當下看見胡姐姐睡屋簷下非常震驚，立即著手媒合慈善機構，但受限於胡家住在非自有土地，花了一年多時間才找到台灣心義工團，解決用地問題後，大家過年前幫胡家蓋好新房，胡姐姐的新家有五間臥室，她再也不用忍受冬天的刺骨寒風。

李志強說，社團成立宗旨是幫助弱勢者解決居住正義的問題，義工隊來自全台各地，也有台東在地義工，大家理念一致，早日讓胡家兄妹有個遮風避雨的地方。

東河鄉公所社會課指出，胡家早年是低收入戶，家中小孩長大後福利身分有變，不過目前還是領取身心障礙生活補助，胡姓女子棲身屋簷至少十幾年，公所持續關懷。

台灣心義工隊出馬，農曆年前幫胡家蓋好新房子，同時添購全新家具。記者徐白櫻／翻攝
台灣心義工隊出馬，農曆年前幫胡家蓋好新房子，同時添購全新家具。記者徐白櫻／翻攝
台灣心義工隊幫胡家蓋新房，護理床可以放在屋內，癱瘓的胡姓女子不必再住在戶外。記者徐白櫻／翻攝
台灣心義工隊幫胡家蓋新房，護理床可以放在屋內，癱瘓的胡姓女子不必再住在戶外。記者徐白櫻／翻攝
台灣心義工隊出馬，農曆年前幫胡家蓋好新房子，搬遷日胡家人感動拭淚。記者徐白櫻／翻攝
台灣心義工隊出馬，農曆年前幫胡家蓋好新房子，搬遷日胡家人感動拭淚。記者徐白櫻／翻攝
台灣心義工隊出馬，農曆年前幫胡家蓋好新房子，搬遷日胡家人感動拭淚。記者徐白櫻／翻攝
台灣心義工隊出馬，農曆年前幫胡家蓋好新房子，搬遷日胡家人感動拭淚。記者徐白櫻／翻攝
台灣心義工隊出馬，農曆年前幫胡家蓋好新房子，搬遷日胡家人感動拭淚。記者徐白櫻／翻攝
台灣心義工隊出馬，農曆年前幫胡家蓋好新房子，搬遷日胡家人感動拭淚。記者徐白櫻／翻攝

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