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基隆長興國小人行道破損長青苔 學生、居民易摔盼改善

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆長興國小人行道破損、長青苔，學生、居民易摔盼改善。圖／議員張耿輝提供
基隆長興國小人行道破損、長青苔，學生、居民易摔盼改善。圖／議員張耿輝提供

基隆市七堵區長興國小旁人行道，多年來都沒有維護更新，地磚破損嚴重，還長青苔十分濕滑，學生家長及居民反映常滑倒，尤其行道樹樹根隆起，增加危險性。議員建議盡速整修破損，並全面換新改善。市府表示，破損會先修繕，並由教育處爭取內政部整建經費。

議員張耿輝昨會同市府、學校、家長等單位人員到長興國小外人行道會勘，基隆市學生家長聯盟理事長李進雄說，長興國小旁這段人行道多年來都沒有維護更新，原舖設地磚破損嚴重，下雨時長青苔相當濕滑，經常接到學生家長或居民反映差點被絆倒或滑倒。

家長指出，行道樹在種植多年後不斷生長的樹根，讓人行道高高隆起，不只是破壞人行道，更讓民眾通行時增加不少危險，還有人堆積雜物在人行道，影響學生和居民正常通行。

張耿輝表示，市長謝國樑上任後對於友善行人、行人通行空間維護以及校園環境等都十分重視，長興國小人行道的問題，嚴重影響學童與民眾通行的安全，如果不立即處理恐造成危險。他建議一方面積極爭取中央經費挹注外，另一方面可動支第二預備金先行改善人行道坑坑洞洞的情況。

工務處說明，教育處預計2月提案，向內政部爭取永續提升行人安全計畫經費，針對各校周圍人行空間全面改善，過渡時期工務處將先針對破損部分修繕，維護行人通行安全。

基隆長興國小人行道破損、長青苔，學生、居民易摔盼改善。圖／議員張耿輝提供
基隆長興國小人行道破損、長青苔，學生、居民易摔盼改善。圖／議員張耿輝提供
基隆長興國小人行道破損、長青苔，學生、居民易摔盼改善。圖／議員張耿輝提供
基隆長興國小人行道破損、長青苔，學生、居民易摔盼改善。圖／議員張耿輝提供

人行道 行人 行道樹

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