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量少質佳 頭城黃金茂谷掀搶購

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
頭城鎮農會舉辦黃金茂谷暨桶柑上市發表，歡迎選購大吉大利的年節最佳伴手禮。圖／宜蘭縣政府提供
頭城鎮農會舉辦黃金茂谷暨桶柑上市發表，歡迎選購大吉大利的年節最佳伴手禮。圖／宜蘭縣政府提供

頭城鎮黃金茂谷是市場搶手貨，因氣候環境適宜，農民10年栽培研發出金黃色澤的黃金茂谷，果皮薄、果肉多汁，甜度可達12度以上。因產量不多，一上市就出現搶購潮。

頭城鎮農會昨天舉辦黃金茂谷暨桶柑上市發表，縣長林姿妙、花蓮區農業改良場、農糧署東區分署等單位到場支持。林表示，宜蘭好山好水出好果品，尤其頭城鎮依山傍海地理優勢，將海面挾帶「鹽水霧」微量元素自然沉降至果園，使頭城鎮生產的柑橘類水果品質特別好，今年氣候適宜，品質與甜度更勝以往。

頭城鎮農會總幹事吳立民指出，黃金茂谷及桶柑是頭城鎮農會新春檔期力推明星果品，尤其黃金茂谷歷經10年栽培試驗，栽培過程更採用套袋處理，使果皮色澤如同黃金般金黃透亮，深受國人喜愛。

其他縣市近年也有栽培「黃金茂谷」，但品質遠不及頭城黃金茂谷的果皮薄、甜度高且不易裂果，頭城地區目前栽培面積約5公頃，年產量約10萬台斤，上市3年多蔚為風潮，最近民眾搶購，排隊等出貨600多箱，供不應求。

距離農曆春節不到2周，柑橘類象徵大吉大利，是最佳的伴手禮。吳立民說，除了黃金茂谷，另有桶柑、茂谷、天王柑、春見、佛利蒙柑、朱紅柑等，今年夏天也預計推出黃金茂谷霜淇淋。

農會 柑橘 林姿妙

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