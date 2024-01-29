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基隆海興游泳池 整修完工啟用

中央社／ 基隆29日電

基隆市海興游泳池景觀平台因設施及階梯嚴重鏽蝕，經市府與交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處合資2300萬元整修後，已於25日完成驗收開放使用，提供泳客更舒適、安全環境。

基隆市外木山湖海路旁的海興游泳池景觀平台因設施及階梯過於老舊，且嚴重鏽蝕，支撐鋼梁可能隨時倒塌，基隆市政府積極推動整修，獲北觀處1700萬元補助，加上市府自籌款，去年6月投入2300萬元經費，啟動外木山海堤暨海興據點景觀改善工程。

基隆市政府產業發展處長林鼎超今天表示，海興游泳池工程除拆除既有老舊鐵架平台及階梯，採用混凝土結構新設抿石子平台及2座階梯外，並拓寬下方泳池步道舖面，另加強表面防滑及階梯增設止滑條，提供遊客更舒適安全的休憩環境及親水設施。

基隆 林鼎超 觀音

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