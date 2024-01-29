下周迎農曆春節 初一初四蘇花路廊車流最高峰

下周迎來農曆春節連假，公路局預估蘇花路廊南下車流最多落在2月10日（初一），全天約1.8萬輛次，北返車潮以2月13日（初四）最多，全天約2.2萬輛次。花蓮警方因應春節期間大批返鄉及旅遊車潮，將加派警力於重要道路執行交通疏導措施，避免塞車。

春節連假為2月8日至14日，公路局預估，台9線蘇花路廊車多壅塞時段，南下為2月8日清晨5時至上午10時、10日清晨4時至下午2時、11日上午6時至中午12時、12日上午7時至下午3時，其中10日為車流最高峰，當天約有1萬8000輛次。

北上車多壅塞時段為2月11日下午2時至5時、12日上午10時至晚間9時、13日上午10時至翌日清晨2時，及14日上午10時至深夜11時，13日為北返車流最多，當天約有2萬2000輛次。

公路局依照過往連假經驗，蘇花路廊易壅塞路段為蘇澳至東澳段、東澳至南澳段、南澳至和平段及和中至崇德段，屆時蘇澳地區及崇德地區尖峰時段，將實施大客車優先通行，同時於蘇澳至東澳、南澳至和平、和中至和仁路段，實施時段性開放大客車行駛路肩。

春節期間，花蓮警方依各路段人潮較多期間，執行交通管制措施，在花蓮市金三角商圈路口、南濱路段及和平路口、東大門夜市（中山路、重慶路），管制時段則為下午4時至晚間8時。

台11線與台11丙線口為下午5時至晚間7時、台9線新生橋至蘇花路廊崇德段為下午5時至下午8時，其他觀光景區交管時間大多在上午10時至下午4時。