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基市府開辦國際課程 謝國樑：吸引優秀高中生在地就學

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑（左四）今與6名高中學生代表，宣布市府和美國加州大學柏克萊分校合作開辦的遠距課程下月開課。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（左四）今與6名高中學生代表，宣布市府和美國加州大學柏克萊分校合作開辦的遠距課程下月開課。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑今天宣布府與美國加州大學柏克萊分校，合作開辦的遠距課程下月開課，市府已從報名的249名高中生中選出30人參加。謝國樑說，今年還會開辦更多課程，讓基隆頂尖高中生接受好的國際教育，這個也是一系列鼓勵優異高中生在地就讀眾多的策略之一。

謝國樑說，去年9月休假造訪美國西岸拜訪柏克萊電腦計算學院附設的實驗室。這個實驗室有開辦提供美國及國際頂尖高中生的課程，因為現在美國的大學為了提早吸引到比較好的高中生，會向下延伸開發課程，吸引他們期待的未來學生，在高中就上他們的課程。

基市府與柏克萊分校合作開辦的課程，是透過Python程式設計及演算法，讓學生認識自動駕駛產業。全市共有249名高中生報名，最後有30名學生入選。

學生代表基隆女中龐宜榛、安樂高中林辰馨、中山高中戴彤亘、二信高中許惟尊、暖暖高中林揚旻和基隆高中洪承擇，今與謝國樑一起宣布開課資訊。他們將在2月24日到3月24日的周休2日在市府簡報室上課，10天視訊課程結束後，柏克萊分校將頒發結訓證書。

謝國樑說，基隆很多參加會考成績優異的學生到台北就學，市府為了鼓勵基隆的優秀學生在地就學，因此與柏克萊等大學合作開辦國際課程，限定設籍基隆的在地高中學生才有資格報名參加，做為號召優異高中生在地就讀的策略之一。學生拿到證書，相信在申請大學時具加分效果。

洪承擇說，他有學過程式設計，運用Python可以用簡單的程式寫出很多的演算，希望在柏克萊課程可以學到更多的資訊，也很謝謝市府給他們難得的學習機會。

龐宜榛是基女中數理資優班高二學生，她說，讀大學會想選擇資工學系，因為以後AI會是大熱門領域，所以現在就想要增進自己的能力。她讀資訊組，除了學校資訊課程，在校外上課有學過Python，但不熟，上柏克萊的課程時會認真學習。未來就業應會比較偏向軟體部門，可以的話想要走網頁設計、軟體開發之類的工作。

基隆市長謝國樑（立者）今宣布市府和美國加州大學柏克萊分校，合作開辦的遠距課程下月開課，並致贈禮物給基隆女中學生龐宜榛等6名高中學生代表。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（立者）今宣布市府和美國加州大學柏克萊分校，合作開辦的遠距課程下月開課，並致贈禮物給基隆女中學生龐宜榛等6名高中學生代表。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（立者）今宣布市府和美國加州大學柏克萊分校，合作開辦的遠距課程下月開課，並致贈禮物給基隆女中學生龐宜榛等6名高中學生代表。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（立者）今宣布市府和美國加州大學柏克萊分校，合作開辦的遠距課程下月開課，並致贈禮物給基隆女中學生龐宜榛等6名高中學生代表。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（左）今宣布市府和美國加州大學柏克萊分校，合作開辦的遠距課程下月開課，並致贈禮物給基隆女中學生龐宜榛等6名高中學生代表。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（左）今宣布市府和美國加州大學柏克萊分校，合作開辦的遠距課程下月開課，並致贈禮物給基隆女中學生龐宜榛等6名高中學生代表。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今宣布市府和美國加州大學柏克萊分校，合作開辦的遠距課程下月開課，並致贈禮物給基隆女中學生龐宜榛等6名高中學生代表。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今宣布市府和美國加州大學柏克萊分校，合作開辦的遠距課程下月開課，並致贈禮物給基隆女中學生龐宜榛等6名高中學生代表。記者邱瑞杰／攝影

基隆女中 柏克萊 謝國樑

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